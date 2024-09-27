【張基焦點】美神來增程變身

羅富全雖然仍未開齋，但馬房實力毋庸置疑，周六田戰強陣出擊，除了幾匹牌面馬之外，「美神來」熱身一仗後增程兼換人，隨時帶來驚喜。另外，徐雨石今季手風頗順，「高氣派」終於肯跑田草1600米，不能忽視。「酷霸王」質素不差，今次突然轉跑泥地，即使抽外檔亦有權橫掃。「機緣醉夢」減分已多，今季狀態起得好，可予重視。

第6場四班1400米草地，「美神來」此程賽績最有根據，性能比較均速，上季曾用巴度跑三班同程起步慢，然後再推上前放頭，結果落後頭馬「一定美麗」不足一馬位得殿軍，表現不俗，剛戰季內復出跑田草1200米隊上前走外疊放，未能貫注到底，今次改用黃智弘只負123磅，對馬兒有極大幫助，配合1檔之利兼同場無快馬，可以變身。

第2場五班1600米草地，「高氣派」血統屬中長途馬，但進度未夠，款頭則不差，上季潘頓操過無跑，最終由鍾易禮跑泥地1650米以16倍得殿軍，再出潘頓接手卻因氣管多血而輸，其後跑1400米隊前跑反而不好，今次熱身後終於跑田草1600米，用鍾易禮要留神。

第4場四班1200米泥地，「酷霸王」上季曾勝出直路賽，早已證明質素，即使未跑過泥地，但過往試泥閘走勢理想，今次改用半掩防沙眼罩應有幫助，賽前做足工夫轉場出擊，無懼外檔起步，要吼。

第5場四班1400米草地，「機緣醉夢」曾於三班同程跑近，如今在四班抽好位，對手不算特別強，暑假曾接受喉部手術以矯正呼吸道異常情況，對健康應有幫助，復課操練正常，狀態來得啱啱好，可起作用。