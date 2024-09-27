【進階選項】先到先得唔會執輸

上季蔡神仙半失靈，成績倒退只得50W，不過這位12屆香港冠軍練馬師以往亦試過類似境況，翌季立即大反擊重奪冠軍。馬季流流長講冠軍言之尚早，不過9月份蔡廐出馬量唔算多，且不少是傷患馬及上季未有表現質新馬行先，整體成績倒不差。開鑼日馬房6匹參賽馬只得1殿，落第的「英勇快車」翌仗幾乎爆冷勝出，而今期「安泰」、「先到先得」及「八正道」再次上陣，值得留神。

第5場「先到先得」背負「爭分奪秒」及「快錢」綵衣，亦屬急進一族。上季初出已在1400米跑第4，其後在谷草1800米第5，「聖靈瀑布」夾「小法寶」組合性能肯定長優於短，開鑼戰跑1200米慢閘，掟大彎狂追第7，末段開到21.92，同場附近跑第4的「智智多寶」再出已於1400米補中，計時間「先到先得」更為吸引。原來一匹上季以均速前置跑法的馬，可以轉用留前鬥後而交出亮麗走勢，田泰安征日，練者找來擅鬥後勁的巴度幫手，多跑200米應有足夠時間後發先至。

潘頓上季策騎韋達馬匹12次得2冠3亞3季1殿及一次第5，數字反映一切鬥志鮮明。第9場艾道拿夥拍操開的「發財鴻星」，而「將義」則換潘頓，上場1400米沿途居後，直路由內欄移出中檔，輕輕鬆鬆與「陽光勇士」埋Q。查這匹「海軍旗幟」子嗣在紐以前置跑法為主，又是均速馬轉跑法而有突破，不過既然今次跑一哩而抽到3檔好位，估計潘頓亦不會留得太後，加上今場有「手到再來」及「遨遊武士」一對快馬，應可輕鬆守住食胡位。