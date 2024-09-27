沙特盃盟主啅硬加州冠冕錦標？

首屆加州冠冕賽馬日周日於美國聖雅尼塔馬場舉行，重頭戲1800米泥地一級賽加州冠冕錦標備受注目，「探查男兒」能否憑藉一貫後上跑法奪魁是外界焦點之一。

「探查男兒」今仗將夥拍陶立武爭功，其練馬師符昌耀在新墨西哥州設廄，該處並非美國賽馬的主流地區，但這匹佳駟於2月以出色姿態攻下一級賽沙特盃，至今累積贏得獎金高達1,270萬美元(約9,880萬港元)，冠絕今仗同場各對手。

「探查男兒」的馬主Joey Peacock形容愛駒跑法獨特︰「馬兒自兩歲首次上陣以來，起步後通常會留居後列，順其自然地競跑。當牠發力上前時，我們就會看看牠能超越多少匹對手，過程確實刺激精彩。」

練馬師巴富達今仗將派出3匹一級賽盟主「國之寶」、「摯友支持」及「新門區」參賽，支持者當然不希望賽事步速太快，讓後勁凌厲的「探查男兒」有機可乘，但「國之寶」及「摯友支持」速度銳利，因此巴富達如何運籌帷幄令人期待。

「國之寶」去年出爭一級賽必利是錦標，憑領放跑法高奏凱歌，今年1月角逐1800米泥地一級賽飛馬世界盃邀請錦標，在柏列特胯下交出強勁衝刺，結果以一馬頸位之先擊敗「探查男兒」而摘桂。

「摯友支持」去年兩歲時戰績彪炳，今年進展同樣亮眼，先輕勝1800米一級賽阿肯色州打吡，休賽後於本月初復出備戰今仗，在德爾馬以佳勢報捷。

今屆加州冠冕錦標僅有7駒列陣，「摯友支持」或會持續走外疊，合作無間的騎師何雷登表示：「當馬兒跑近對手時會顯得急進。」

此外，同日還會上演2000米二級賽約翰亨利草地冠軍錦標，「金火鳳」貴為一級賽盟主，上月底以短距離之先連續第3年揚威G2德爾馬讓賽，該仗5匹蹄下敗將預料會列陣今賽，其中以或會領放的「達先老友」最具瞄頭。「神意思」同樣值得留意。這匹後起之秀將由斐爾崇主轡，往往能在催策下持續力拚。