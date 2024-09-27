【三重彩地帶】後勁強橫　五班「領」風騷

第2場五班1600米草地，「領航傳祺」上季尾同程脫腳都追贏，展示出非五班馬的後勁，今季休出卻跌磅，輸兩乘多算合格，熱身後體重回升屬佳兆，對手多屬三零部隊，計實力可橫掃，鄭俊偉今日出馬大堆頭，信戰意直取單膽。

「喜報圍家」上次殺退五班實力指標「桃花多」，賽績可信，加盟賀賢後水準向上，值得信賴。今場欠缺快馬，「高氣派」算有前速，有機會賺到步速形勢。「聰明導彈」9歲馬仍有兩腳，惟始終太被動，恐怕又姍姍來遲。「開心漢子」可跟前走，輕磅博爭冷位。

第4場四班1200米泥地，上周日泥地利外疊冚，正是「澳華威威」強項，向來早段立油，試從泥閘竟可放出得第2，勇態已備，賀賢連新勝同程的「勁先生」也轉跑草地，「澳華威威」獲廐侶讓路當要好好把握。

「機械騎士」上次同程12檔力騎搶頭惟仍要走二疊，末段轉弱情有可原，今次2檔早段可以輕鬆一點，留力末段再爆。「快馬加鞭」上場同程獲殿拉士愈衝愈有，站穩四班冇問題。「寶麗生輝」1檔加潘頓賣點甚多，必須兼顧。「瑤瑤日上」贏過泥閘且同父馬不乏場地好手，熱身後轉泥隨時變身。■海東