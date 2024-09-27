【耀眼精選】發財鴻星草閘鬥心強

跑咗6個回合4個馬房未開齋，今季初來埗到嘅游達榮未開季就話到明唔急，睇定先會派馬上陣；丁冠豪上季敬陪未席，兵微將寡下，今季成績繼續低開一早可以預期，令人意外嘅係黎昭昇同羅富全都交白卷，尤其係羅富全，上季尾已提早收爐，倉內唔少馬都留番今季先再搏過，但開季至今， 34度派馬上陣只取得3亞3季，令人大跌眼鏡。

今次賽事羅廐派出5駒列陣，包括上季3戰全勝嘅「天天同樂」，按上季嘅表現放響呢組賽事應實食冇黐牙，筆者只係擔心會唔會同廐侶「實現夢想」一樣，首季贏到開巷，但係一個暑假之後竟然大跌Watt。希望「天天同樂」唔會係第2匹「實現夢想」，可以持續進步扶搖直上。上季「實現夢想」好難相信係匹頭3仗都收韁贏馬嘅矚目新星，同父嘅廐侶「大眾經典」日後成就暫未可料，但可以肯定嘅係四班必定有頭馬見面。「外氣層」一族在港成功率不俗，估計外形討好嘅「大眾經典」，響出道初期可交出一定戰功。

廖廐「發財鴻星」上季初次出賽即跑田草1600米，高難度之下亦只輸兩個多馬位，暑期積極備戰，埋門試草地大閘，響馬林畀住走反應不俗，今次季內復出再攻一哩，可爭入前列。