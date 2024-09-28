【分秒在握】打個招呼就搞掂！

今次第8場四班1200米草地出馬只10匹，有近績的馬匹不多，相信會是優勝劣敗的局面。「哈羅威」開鑼日跟前放入一席亞軍，今次捲土重來雖然會成熱門，但憑主動跑法，加上騎練合作成績良好，值得追捧。

艾兆禮早前替呂健威旗下甚難出頭的「龍船快」以短頭位險勝，賽後練者對鞍上人發揮亦有讚賞，而今次「哈羅威」第6次上陣，頭5次悉數由艾兆禮執韁，包括上季尾兩度被捧為熱門，好可惜至今1亞2季2殿尚未打開勝利之門，騎者為保住帥印，必欲替此駒快快開齋。

其實「哈羅威」表現一直準繩，但一再近而未勝，與馬匹經常轉腳及跑法太均速有關，不過上仗所見，馬匹此缺點似有所改善。上仗田草1200米，「哈羅威」係10倍半冷門，早段跟在放頭馬「連連有盈」之後的第2位，入到直路對手已走甩下，「哈羅威」有本事逐漸追近，最終只以馬頸位飲恨得亞軍，表現其實與以往相比，已經有進步。

艾兆禮埋門連操3課

來到今次，「哈羅威」賽前的備戰工夫更積極，艾兆禮埋門更連操3課重視有加。更重要的，係環顧今次參戰馬，放頭之輩根本少之又少，這對跑法主動的「哈羅威」應該頗為有利，艾兆禮季內暫只獲1W，而且亦未打開沙田勝門，相信戰意方面必無懷疑。

■長風

第8場 2哈羅威 6勝多多

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