【論戰天下】摯友支持段段有

今次轉播賽分別有美國及日本賽事，短途馬錦標有兩匹香港代表參與，但今屆主隊馬實力亦佳，短途新星「里見夢境」且有澳將連達文助陣，可望步其父「龍王」後塵揚威此場秋季短途大賽。

金火鳳戰鬥力高峰

S1-1：「金火鳳」前屆在此賽跑第3，去年則跑第5名，之後在育馬者盃草地大賽，不敵「多產巨匠」跑第4。今年復出表現不俗，上月沿欄直上連續第3年勝出德爾馬讓賽，證明戰鬥力仍在高峰，可望在約翰亨利草地冠軍錦標威番次。

大舉進佔狀態復勇

S1-2：東岸挑戰者「大舉進佔」雖然排外檔起步，但有柏列特之助仍屬今場爭勝主角。去年正是於聖雅尼塔馬場育馬者盃草地短途大賽，僅以頸位之差飲恨得亞軍，場地合適，今年5戰至上仗在表列賽重開勝門，狀態復勇，目標鎖定今仗。

摯友支持前置有利

S1-3：此賽前身是Awesome Again Stakes，上屆季軍「探查男兒」及殿軍「國之寶」都在陣，兩駒今年由飛馬世界盃邀請錦標鬥到沙特盃互有勝負，賽績亦硬淨。不過今次要面對後起之秀「摯友支持」挑戰，這匹出自前肯塔基打吡亞軍Good Magic的棗色雄馬，乃今場巴富達三雄之一，亦是聖雅尼塔馬場專家，年中因不同理由錯失出爭三冠機會，9月初休息半年復出即輕取同場「絕對必要」，前置跑法段段有，有力稱王。廐侶「新門區」是聖雅尼塔讓賽冠軍，杜拜世界盃未能交出應有水準，小休再戰福地有力一爭。

約翰領先實力強橫

S1-4：今場頭馬自動入選育馬者盃一哩大賽，李寶利坐騎「約翰領先」聖雅尼塔馬場5戰未逢敵手，今年3戰全勝包括3項分級賽，5月在聖雅尼塔馬場同程勝出一級賽舒密加一哩錦標，前置跑法且實力強橫，可保年內不敗身。