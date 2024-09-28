【論戰天下】里見夢境外檔冇有怕

長艷花夢血統優良

S2-1：週日賽馬團體名下「長艷花夢」血統優良，父系「神威啟示」，母系乃香港馬主蔡惠宏醫生名下新西蘭馬「國王玫瑰」，後駒產下子嗣最成功是「里見阿瑟」，曾勝兩項三級賽，出道初期便由川田將雅爭功，這匹雌馬初出跑2000米絕對合適。

帝王廣場主動再贏

S2-2：「帝王廣場」至今出賽4次，今年2月復出即在中山競馬場同程一放而返輕取對手，之後升班跑草地亦得亞，上場敗因應與早段未能搶欄望空有關，今次戶崎圭太只要早段夠主動，可期再贏。

值得追看回師勝途

S2-3：高多芬馬房名下「值得追看」今年4月在莫雷拉胯下於中山競馬場2200米轉彎踩油上前打開勝門，末段時間出色，升班後換新秀佐佐木大輔加上增程跑2600米有點不上不落，如今人馬重逢回師勝途又可建功。

終極選戴罩戰力升

S2-4：父為前日本泥地好手「誘人魔力」的「終極選」亦步其父足印主攻泥地，今年4月在福島打開勝門，兩周前在中山同程初配橫山和生，轉彎發力走甩對手，似乎眼罩對牠頗有幫助，可再接再厲。

巧繡生花連捷可期

S2-5：前香港一哩錦標冠軍「頌讚火星」子嗣「巧繡生花」，初出在東京配莫雷拉後上不及第2，同場季軍翌仗補中。7月尾於新潟換上李慕華，一放到底以破班際紀錄時間勝出，1.1倍補中贏7個馬位，今場馬少亦可跟前守好位跑，連捷可期。

繁華古街強配補中

S2-6：以前日本短途王「櫻花進王」冠名賽事。「繁華古街」這匹「滿樂時」子嗣至今4戰中山競馬場草地1800米獲2冠2亞，上場被一匹有級數的對手「花崗石」走甩，今強配莫雷拉相信早段取位可再積極多少，補中機高。

大海女神全力衞冕

S2-7：連達文攞兩日牌客串就只接一匹「里見夢境」爭這場大賽，出道9戰7勝，亦是應屆夏季短途系列賽總冠軍。父系「龍王」及外祖父「櫻花進王」均兩度勝出短途馬錦標，半兄「白山明月」亦取得亞軍，300多萬港元身價有此成就難能可貴，跑法主動守靚位，外檔唔怕。「大海女神」是上屆冠軍，今年部署只跑兩仗保留體力，上場人馬錦標休出熱身差一步負於「濠城」，今回配川田將雅又抽到上年贏馬的6檔，只要場地正常，便有機成為史上第6匹連霸此賽馬匹。「奈村佳盈」過去兩屆第5及第3名，演出準繩雌馬，濱中俊停賽換橫山武史更見活力，倘若變化地更可提升機會。「大宴重酬」曾揚威澳洲金鷹錦標，來港跑冠軍一哩賽狀態不足落敗，返日後剛戰在堅蘭盃蝕盡跑法開高速追回第3，論馬實力絕對夠贏，但和上次一樣1檔起步，本身跑法及武豊取位都要雙重克服。

武藝威神升班冧莊

S2-8：「武藝威神」是前美國馬王Authentic全弟，周歲時由練馬師森秀行在美國堅蘭以80萬美元為馬主購入，如今已贏得3場頭馬，上場縮回1200米外檔起步高速切入前快後勁，亞軍上周日再出亦補中，今升班跑應該未有阻力。