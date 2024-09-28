【賽後報告】1位騎師要停賽　大將鵰神爆冷丁仔要解話

今日停賽騎師有一位，梁家俊第3場騎「一石二鳥」阻人，停10月16日(1日)。

今日賽後報告撮要：

第1場：「醒目勇駒」抵達起步點後被發現口部有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，潘頓未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。賽後，蔡明紹報告，「最多歡笑」出閘僅屬一般，於早段受催策後，陣上走勢欠佳。他說，坐騎於直路上衝刺一般，看似不適應鬆軟的場地。賽後內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

被查詢時，見習騎師黃智弘表示，他於末段未有繼續力策「鑽飾翱翔」，因為他擔心「帝豪歡星」或會向著內側的坐騎斜跑。小組接納「帝豪歡星」曾向著內側的「鑽飾翱翔」斜跑，但儘管如此，他們認為該處仍有足夠的競跑空間供見習騎師黃智弘力策坐騎至終點。儘管小組認為策騎第7名馬匹「鑽飾翱翔」的見習騎師黃智弘於末段的騎法並不影響此駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任確保全力催策坐騎至終點。

第2場：賽後，蔡明紹報告，「開心漢子」於開閘時略為衝前，因而於躍出時向上跳躍及失地。他說，坐騎因而居於較賽前部署為後的位置，這是此駒表現令人失望的主因。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第3場：梁家俊（「一石二鳥」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近900米處時，他容許坐騎在尚未充分帶離「多彩多姿」下向內移入，導致「多彩多姿」勒避「一石二鳥」的後蹄。小組判罰梁家俊於10月16日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定梁家俊的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。賽後被發現失去右前蹄的蹄鐵。

被查詢有關「八正道」的表現時，巴度表示，坐騎作出道首仗時居後列競跑，受助於該仗較快的步速。他說，是賽早段及中段沿途步速較標準時間慢，坐騎於直路上難以追前，但倘若下仗增程角逐，也將較合發揮。

第4場：被查詢時，艾兆禮表示，「龍騰飛翔」出閘迅速，跑了一段短途程後，他須催策坐騎以保持位置。他說，坐騎其後走勢欠佳，表現令人失望。賽後，蔡明紹表示，他須於早段催策「快馬加鞭」以保持中間位置。他說，坐騎在直路上對催策毫無反應，或未能適應鬆軟的場地。

第5場：「彩虹千里」大部分途程走外疊，沒有遮擋。「勁先生」直路上內閃，導致班德禮於趨近150米處時改以右手握鞭。「機緣醉夢」發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第6場：被查詢時，何澤堯表示，他獲指示嘗試讓「天天得樂」居於有遮擋的中間位置，因為坐騎在此跑法下表現最佳。他說，坐騎是日出閘迅速，因而於早段居於前列位置。他說，跑了一段短途程後，他察看是否能夠在內側馬匹之後取得遮擋，但未能做到這點，坐騎因而在沒有遮擋下走外疊。被查詢鑒於步速較標準時間慢，是否有機會讓坐騎上前以避免在沒有遮擋下走外疊，何澤堯表示，他曾以此騎法策騎「天天得樂」，坐騎末段未能以勁勢衝刺。他說，他因此選擇讓坐騎繼續在沒有遮擋下走外疊，以讓坐騎有最佳機會於末段以勁勢衝刺。

被查詢有關「大將鵰神」的進步表現時，練馬師丁冠豪表示，此駒上仗於7月14日出賽時佩戴眼罩，他對此駒的進步表現感到鼓舞。他說，他對此駒在今季於9月10日試閘的表現也感滿意，而此駒是匹均速馬，並增程至1400米角逐，他遂指示班德禮讓此駒上前。他又說，此駒也受惠於是仗早段能夠以較標準時間慢的步速領放。

賽後，巴度表示，賽事早段步速較標準時間慢，不利「江南盛」發揮，而坐騎若排較外檔位起步，能夠擁有更多競賽空間，將較合發揮。

第7場：被查詢有關他於直路早段「天天同樂」的騎法時，潘頓表示，領放馬「連連有盈」自450米處起受催策推進上前，坐騎在居其外側競跑後外閃及同樣受催策。他說，因此他選擇繼續鼓勵坐騎上前超越該駒，因為坐騎正持續受催策，尤其是負頂磅135磅。他又說，坐騎於接近200米處時上前超越「連連有盈」，其後他於接近150米處時開始全力推策「天天同樂」，繼而於坐騎跑過100米處時開鞭。他說，坐騎在鞭策下略為進一步交出反應，但持續盡其所能至終點。

第8場：被查詢時，艾兆禮表示，「哈羅威」在直路上在「佳運發」外側緊迫競跑之際向著該駒內閃，限制了他對坐騎馬鞍後方位置用鞭的能力。他說，他因而數度對坐騎肩部用鞭，以嘗試阻止坐騎向內斜跑，同時持續鼓勵坐騎上前取勝。艾兆禮因在直路上數度對坐騎馬鞍前方位置用鞭，被罰款7,500元。被查詢有關「大眾經典」的表現時，潘頓表示，儘管坐騎走勢令人滿意，下仗增程角逐將合發揮。「大眾經典」流鼻血。「龍城金將」第2次流鼻血，依例退役。

第9場：被查詢有關她的「手到再來」競跑策略，以及過了800米處後容許坐騎上前領放的理由時，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓坐騎領放，但不要為此催策坐騎。她說，「和平波」及「遨遊武士」均於早段展現較快前速，坐騎繼而居該兩駒之後。她說，坐騎於接近1400米處時開始搶口，當時她嘗試保持在「遨遊武士」之後有遮擋的位置。她說，坐騎在她試圖這樣做時持續搶口，開始發出呼吸聲。

她說，與其過度約束坐騎，她在「遨遊武士」移入內欄之際讓坐騎在該駒外側競跑。被查詢是否有機會讓坐騎保持居「遨遊武士」外側，而非持續上前領放時，見習騎師黃寶妮表示，坐騎持續搶口，儘管她留意到賽事早段步速較標準時間快，但覺得最佳選擇是讓坐騎切入領放，以嘗試令坐騎放鬆來跑，並控制坐騎的呼吸聲。助理練馬師魯柏軒代表是日未有出席賽事的練馬師伍鵬志確認所發出的指示，尤其是不要過度約束此駒。考慮了見習騎師黃寶妮的解釋後，小組認為她在此情況下採取的策略屬合理。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」。

第10場：「三軍勇將」起步後不久發生碰撞。趨近1100米處時在被「富國兄弟」擠迫而反應過度之際勒避。其後於中段沿途持續搶口。自1000米處起走外疊，沒有遮擋。「安泰」過了200米處後在「非凡之星」與「富國兄弟」之間受困而未能望空，直至趨近100米處才得以望空。