【賽馬以外】殿堂級　今季得！

究竟依家練馬師競爭有幾激烈？今季跑咗一個月，排名榜已經話到畀大家知，只得3位倉主未開齋，最多嘅贏6W有5位，分別係伍鵬志、沈集成、希斯、方嘉柏同廖康銘，5W都有呂健威、文家良兩個，就連一向處於下游嘅徐雨石同鄭俊偉，各自有3及2W，就知咩叫寸土必爭，冇得留手。而喺目前幾位榜首倉主，筆者對希斯嘅成績最意外，甚至覺得呢位話晒入咗澳洲名人堂嘅殿堂級練馬師，今季真係有啲料到。

或者有人會質疑筆者，希斯自從返回香港後，每季都係季初特別勁，之後就冇料到喎，同埋會話筆者呢幾年都不斷喺專欄話希斯雷聲大、雨點少，成績比預期差，而希廐馬轉倉後好多都變身升呢，最佳例子係「美麗同享」、「直線力山」，依家突然話希斯勁？係唔係真心？抑或自己打自己咀巴？

咁筆者唔會唔記得講過啲乜嘅，但此一時，彼一時，之前幾季，希斯真係唔算勁，成績證明一切，今季真係覺得希斯有啲唔同，先至調整自己對呢個馬房嘅期望，萬一好似以前咁，好快覺得佢唔掂，隨時輸死未天光，所以特登寫一寫，提一提自己，又畀大家參考。

其實依家啲外籍練馬師，除咗蔡約翰、方嘉柏，得番希斯做過冠軍，當然已經係咸豐年嘅事，自從佢再次來港開倉，從未試過喺爭冠行列。但今季過咗一個月，筆者唔係話希斯一定夠料爭冠，但要贏到重返香港後最多頭馬嘅一季，應該可以做到。點解咁講？其實希斯首次來港能夠做冠軍，家族品牌靈犀牧場嘅精品固然佔好大原因，嗰時希廐啲質新馬經常一季贏幾場，進度又嚟得快，一季執幾隻喺手，以廿幾年前嘅香港馬圈環境，真係夠做。

不過，香港馬圈變得好快，希斯隔咗咁多年再次返港，最初可能覺得之前嗰套行得通，但實際上原來唔係嗰回事，一方面依家啲練馬師犀利咗好多，同埋若然諗住以前靈犀牧場般級數嘅PPG夠用，就真係太天真喇，最終冇咩代表作之餘，自己啲馬轉走又成日贏，頻頻畀人爆樽，真係頭都痛。到咗上季尾至今，筆者覺得希斯啲馬最大變化係襟跑咗，今季嘅「人和家興」足以拍爛手掌啦，8歲馬可以照贏，另一匹8歲馬「赤馬雄風」今季亦有1亞1殿。第二樣更重要係希斯有耐性幫啲馬減分爭勝，好似「東方飛影」呢類馬，沉咗大半季，如果係以前希斯肯定唔要，但佢卻肯幫隻馬減分落到四班，結果真係畀佢執番場，單係呢份心思，就知希斯唔同咗。

廐內年長馬交到貨固然重要，但更犀利嘅係，希斯開始搵到啲真係有上升潛力嘅PPG嚟香港，「嘉應高昇」係上季最佳新馬及最大進步馬匹，今季初孭135磅跑一班田草1200米照贏，應該係今季香港短途錦標熱門之一，而尋日贏馬嘅「球星」，可以喺嫌短嘅1200米後上擊敗「天天同樂」，質素唔簡單，只要希斯每年繼續搵到呢類質素嘅好，咁就一定夠子彈爭成績啦。

■山無陵