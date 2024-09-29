成哥：維港智能唔跑預賽　 將直接跑國際賽！

一級賽短途馬錦標1200米今日在日本中山競馬場舉行，兩匹香港賽駒「維港智能」及「綠族無限」均無功而還，未能在這項日本秋季頂級短途大賽中上名。兩駒將於稍後時間返港，並劍指於12月8日在沙田馬場上演的一級賽浪琴香港短途錦標1200米。

「維港智能」今日排較外檔的第14檔起步，此駒出閘後速度稍遜於另外數匹領放馬，因此鞍上人莫雷拉早段將牠置於第4位，居領放及沿途制造步速的「純魔法」之後。「純魔法」一直含枚順走，頭600米造出32.1秒的段速，並領先群駒約4個馬位進入最後直路。

在香港越洋轉播賽彩池中獨贏賠率高達44倍的「賢德之君」，末段追前成功奪冠，為其鞍上人西村淳也帶來首場一級賽勝仗。這匹出自父系「大鳴大放」的雄馬，上仗於3月的一級賽高松宮紀念賽1200米時，受當日天雨場地影響其表現，最終僅得第10名。

西村淳也說：「我非常開心，能夠首勝一級賽令我感到十分雀躍。我亦替『賢德之君』高興，因為這是馬兒首奪一級賽冠軍。入直路後所有過程及片段我已想不起來。」

「賢德之君」所締的頭馬時間為1分07秒正，這是「龍王」在2012年造出1分06.7秒後，此賽歷來第2快的頭馬時間。由高柳瑞樹訓練的「濠城」，在菅原明良胯下落後「賢德之君」一馬頸位跑獲亞軍。季軍馬則是由長谷川浩大訓練、橫山武史策騎的「奈村佳盈」。

賽後「賢德之君」的練馬師杉山晴紀表示，他對派遣馬兒遠征海外持開放態度。

而「維港智能」最終以第6名完成賽事，賽後其練馬師沈集成說：「縱使牠的表現並不突出，但我認為已算中規中矩。今場賽事步速甚快，莫雷拉沿途將馬兒置於第4位，讓牠有機會嘗試爭勝。」

「馬兒顯然未能適應今仗的快步速，但牠沒有放棄，一直全力拼搏。日本中央競馬會的職員賽後表示我駒得第6名，可為馬主帶來約合68萬港元的獎勵。」

沈集成也表示「維港智能」下仗矛頭將會直指12月上演的浪琴香港短途錦標，他暫時不會考慮安排此駒爭逐11月17日舉行的二級賽中銀香港私人銀行馬會短途錦標1200米。

他說：「我之前已取得相關經驗。我們會將目標放在12月的大賽香港短途錦標。我不認為牠會參戰那場二級賽，反而會直接進軍香港短途錦標。希望莫雷拉到時可以來港，他已向我說希望可以再次夥拍牠上陣。」

「馬兒已全力拼搏，要在這裏出賽並非易事，但牠已傾盡全力爭勝。賽事速度太快令牠未能應付，馬兒整體表現尚可，雖然我難言高興，但我亦不感到失望。」

由伍鵬志訓練的另一匹香港賽駒「綠族無限」今次是第2度角逐一級賽，以及首次遠征海外，今日牠在田泰安胯下居「維港智能」之後以第13名衝線。

伍鵬志賽後說：「馬兒抵達起步點後看來有點緊張而且出汗，始終這是牠季內首仗，牠可望汲取今次前赴海外作賽及遠征的經驗。田泰安賽後亦說沿途他駒踢起的泥頭甚多，馬兒顯得不太喜歡這狀況。」

「且看牠回港後狀態恢復得如何，但我們會讓牠於11月上陣，希望牠之後能夠獲選參加12月的大賽。」

伍鵬志續道：「馬兒沿途跑來走勢不如慣常般順暢，田泰安一直緊跟連達文的坐騎（『里見夢境』），希望該駒可於末段上前，順勢帶領我們進入直路，但馬兒不喜歡今日的場地狀況。此賽的形勢甚具挑戰性，我們認為今日的場地或較有利領放及前置馬的發揮。」

由連達文策騎的「里見夢境」在日本被捧為3倍的賽事大熱門，這匹由堀宣行訓練的賽駒迄今七勝頭馬，但今仗只以第7名過終點。