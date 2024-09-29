今年威哥會唔會又3W？

上年10月1日賽事，呂健威除了憑「勝不驕」勝出主題賽，另靠「營造組裝」及「禪勝輝煌」完成同日3捷，成績相當亮麗，事隔一年又來到10月1日賽日，威哥派出多達10駒應戰，當中兩場三路興兵，實力非常突出，絕對有望在大賽日勝出「練馬師王」。

剛剛9月28日呂廐只出4駒，威哥更飛往英國出席愛女畢業禮，未有在馬場督師，但仍有「哈羅威」取得頭馬，到周二賽事此倉陣容更鼎盛，相信可以打疊言勝。其中第9場三班田草1200米，「綠族豐收」上季贏馬正是同程取得，上季尾則在三班1400米力鬥「一定美麗」得第2，級數在此班有利，上次季內復出跑直路賽，敗於「魔術控制」3馬位左右得第5，跑過一仗狀態續進，可以留意。

第8場二班1400米，只有9匹馬參戰，威哥三路興兵，「合夥奔馳」上次爭取7連勝斷纜後再配潘頓續攻，「巴閉哥」則是上仗跑獲亞軍再來，輕磅擺前走當然有利，尚有「手機錶霸」要留神，此匹香港拍賣會860萬元馬，上季尾最後一戰幫威哥奠勝，為練者登上冠軍寶座出一分力，今次做足工夫復出，奪第5捷甚有機會。

至於第7場主題賽國慶盃1000米三級賽，呂廐亦用馬海戰術派3駒上陣，「龍之輝」質新未盡，「水晶酒杯」則是直路賽3捷專家，尚有上屆盟主「勝不驕」，當日以1.9倍擂台躉身份捧盃，可惜之後腳傷，延至季尾復出並跑一席第5，今次試兩課大閘蓄銳復出，有權成功衞冕。