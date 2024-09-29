今期三T高達4,300萬！

剛周六沙田日賽，三T場次賽果有冷有熱，由於正獎只有2元中，因此周二沙田三T有多寶，估計10元一注獨中可獲4,300萬元！又係各位動動腦筋發大財嘅時候。《彩報》今期推介3關用葉廐「水龍頭」、羅廐「快樂高球」及賢廐「慶萬家」做膽，希望可以幫大家成功刀仔鋸大樹。

三T頭關第4場四班1200米，由鍾易禮再度策騎的「水龍頭」，上季尾一役所遇形勢不算利追，加上困在馬林搵位亦需時，最後在外欄撲上得第3名，追勢吸引。留意賽前兩度試大閘及埋門再拍跳，全部由鍾易禮一手一腳仄試，動態積極，排7檔可走位機動，值得做膽。

三T次關第5場四班1400米，上季由布文策騎贏過的「快樂高球」，跨季3戰獲1冠2季，4歲馬前景樂觀，留意此3仗上名全部跑今次同程，可見路有專長。至於上次復出排10檔起步，沿途走外疊仍能追得第3名，走勢有餘未盡，今回內移排3檔易發揮。羅富全仍未開齋，戰意不用懷疑，布文再騎可收人馬合拍之效。

三T尾關第6場四班1800米，楊明綸胯下的「慶萬家」，上季尾最後兩仗得冠季各一，贏馬一役走勢相當吸引。賢廐長途馬操足而來，排2檔起步，有望再度闖入前列，值得吼實。

六環彩

博六寶獎必吼飛鷹翱翔包裝猛將

今期六環彩雖然無多寶，但六寶獎估計10元一注獨中可獲200萬元，加上多場都有贏面突出分子，也值得大家一博。除了第5場「快樂高球」及第6場「慶萬家」值得信任之外，其餘4關重心馬有冷有熱，可以一併考慮。

第7場1000米三級賽國慶盃，呂健威馬房上屆盟主「勝不驕」抖夠再臨固然要重視，另外「魔術控制」上仗轉巫廐復出跑同程輕勝，表現脫胎換骨，雖然今次由三班賽改戰G3，對手明顯增強，但巫偉傑剛周六憑「和平波」贏馬賀壽，搏殺手風正順，值得重視。第8場二班田草1400米，出馬9駒不多，除了呂廐「手機錶霸」令人憧憬，伍廐「飛鷹翱翔」擺前走經常有驚喜，上季亦有一出即勝紀錄，賽前兩課從化閘得1冠1亞，狀態明顯操勇，5歲馬如日方中，隨時復出即勝，成冷要吼。

第9場「包裝猛將」至今兩出兩勝無敵手，潛力有幾多仍是個謎，沈廐向來有唔少質新好馬由谷草轉戰田草有好表現，用王牌且潘頓再騎，發揮依然值得信賴。

第10場「勁進駒」上次66倍大冷門突如其來得第3名，沿途留到極後直路追回多個馬位，反映能力，開氣後可期大幅進步，六寶獎尾關要小心佢！