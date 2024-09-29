日本馬主購入班霸實力 聯袂土炮衝擊凱旋門

嚟緊10月6日周日，就會上演凱旋門大賽日，呢場享負盛名的法國哩半G1凱旋門大賽，向來在世界馬壇地位祟高，除了歐洲一流佳駟虎視眈眈，來自世界另一端的日本，更視奪取凱旋門大賽為最大遠征夢想，多年來東瀛不斷派馬參戰，更有多次上名紀錄，最早一匹當然是1999年的「神鷹」，當年曾在騎師蛯名正義胯下，力鬥一代馬王「望族」僅敗得亞軍，到2012年日本代表曾非常接近捧盃夢，日本馬王兼三冠馬王「黃金巨匠」在直路上一度出頭，似是奪冠在望之際，卻突然向外斜跑，蘇銘倫極力修正下始終不敵「蘇林美亞」，相當可惜，次年「黃金巨匠」再度遠征凱旋門大賽，再一次敗於馬后「卓芙」得第2名，未能完成使命。

今年凱旋門大賽又是各路英雄雲集，暫時日本馬有「勝局在望」報名參戰，大家要留意最新公布。而日本馬主松島正昭早前購入了德國柏林大賽新任冠軍「班霸實力」(Al Riffa)之一半股權，希望靠此匹「外援」首嚐捧走凱旋門大賽滋味，此馬在柏林大賽輕勝5個馬位，再數近年「丹山夢」、「驚世詩才」以及「登山英雌」，都是先在柏林大賽奪冠，繼而同年再奪凱旋門冠軍，「班霸實力」擬配武豐執韁，又睇吓第11次衝擊此場法國G1的日本國寶騎師武豐，能否在退休前幫日本隊「打爆機」了！提提大家，下期周五《彩報》有更多凱旋門大賽分析，大家記得留意。