近季在港開倉的練馬師都各有千秋，伍鵬志不斷派馬遠征，而上季開倉的巫偉傑及廖康銘也展現過出色練馬功力，尤其廖康銘今季打快攻已取下6W，今次10月首日賽事只派3駒卻全部為馬房精兵，「有你有我」新勝當銳，仍居五班可連捷。

剛周六沙田賽事有不少賽駒都是熱身後再跑，例如「日日獎」、「領航傳祺」等第2仗即贏，至於今期更可能出現今季首匹連捷馬，大家要留意。廖康銘今回所派的「有你有我」及「祝願」俱在開鑼日上陣贏馬，趁勇再攻可睇好機會。

第2場五班1200米，「有你有我」上季轉投廖廐後只跑得一席季軍，但馬主有耐性，而練者亦落足心機訓練，終於在今季贏馬取得回報。回看進步過程，「有你有我」上季唯一上名便是由艾道拿策騎，上仗賽前騎者親試大閘仄準，結果陣上跟前贏馬，人馬默契甚佳，今次對手中不乏其蹄下敗將，連捷在望。

第9場三班1200米，「祝願」上仗跑四班同程，於霍宏聲胯下輕勝兩個多馬位，走勢勇極，難怪賽後被加9分，反映能力被看好。今回升上三班對手增強，但今次負120磅不重，可望保持威力。雖然改由希威森執韁，但騎者賽前為此駒拍跳仄準，搏殺誠意十足。

尚有第6場四班1800米，「國大合」上季復出首戰即於谷草贏馬，因此上仗作季內首戰也先跑細場，結果於谷草1800米追得第7名，只負3個多馬位，表現不差，今回轉戰大場再視1800米為目標，留意上季首3仗取得2冠，季初特佳馬有權於今戰出擊得手。