布文傷愈復出　再孖方仔有搞作！

布文與方嘉柏今季攜手取下5W，騎者剛周六因身體不適未能上陣，原本由其策騎的柏廐馬「日日獎」改配湯普新勝出，今回布文復出，當然想與小方贏馬補數！騎練重點合作「星運皇爵」一匹，獨贏可捧。此對騎練在其餘場次各自精彩，布文接手蔡廐「星際快車」與柏廐「鈦易搵」鬥撼，可買Q及QP！

第1場五班1400米，柏廐「星運皇爵」乃上年拍賣會新馬，雖然上季9戰未勝，卻多次跑得接近，在7月初落五班跑谷草，更被捧成2.9倍大熱門，可惜跟好位下只得第4名。方嘉柏當然求勝心切，此駒上仗復出跑今次同程改由布文執韁，雖然排10檔及被迫全程居後，但末段時間造22秒69屬全場第2快，後勁明顯增強。「星運皇爵」埋門再有拍跳工夫，操練積極，加上今次移入至7檔起步，跟牢步速好衝，布文與方嘉柏於周二只重點合作此駒，獨贏必捧。

第9場三班1200米，蔡廐「星際快車」常近難贏，而柏廐「鈦易搵」今季跑了兩仗未勝，當然都想補中。「星際快車」上季初曾由潘頓及麥道朗騎過取得上名，後來曾改配布文也只是上名未贏，不過，「星際快車」上仗復出跑沙田直路賽於艾道拿胯下跑獲亞軍，4歲自購馬表現有進步，熱身後今回布文重掌帥權反映重視，增程返1200米應有把握。

至於柏廐「鈦易搵」今季已跑過兩仗，上仗由前仗跑包尾變成得第5名，反映狀態轉勇，雖然布文不騎，但馬匹已經熱身充足，今回作季內第3仗，用黃智弘減7磅，機會勿睇低。