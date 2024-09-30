【初出馬介紹】食過翻尋味　安系再入邱吉爾子嗣

2024年09月30日 11:00
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    潘頓親自策騎「安熠」試閘。
    聽日沙田日賽有6匹初出馬，當中有5匹自購新馬同1匹自購馬，5匹自購新馬集中喺第3、4兩場四班1200米嘅賽事，當中以文家良馬房嘅「安熠」最受大眾矚目，主要原因當然係因為鞍上人係潘頓。此駒父系「邱吉爾」，「安系」之前亦入過同父系馬「安遇」，並取得7冠2亞2季。
    R3 天外迎天(PPG)
    馬房：大衛希斯
    父系：Star Turn
    母系：Zagara
    同父系馬：久久為攻、鈁糖武士、星耀王者
    馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
    R3 快步流星(PPG)
    馬房：賀賢
    父系：Highland Reel
    母系：Circus Polka
    同父系馬：N/A
    馬房上季至今初出即勝馬：N/A
    R3 安熠(PPG)
    馬房：文家良
    父系：Churchill
    母系：Etive
    同父系馬：安遇、駿奕快車、嘉應傳承
    馬房上季至今初出即勝馬：N/A
    R4 午夜快車(PPG)
    馬房：大衛希斯
    父系：Night of Thunder
    母系：Braided
    同父系馬：博望坡
    馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
    R4 質數(PPG)
    馬房：黎昭昇
    父系：Per Incanto
    母系：Casey Marie
    同父系馬：木火同明、我為您、水晶酒杯
    馬房上季至今初出即勝馬：超平凡
    R10 不假外求(PP)
    馬房：沈集成
    父系：Charm Spirit
    母系：The Mighty Lions
    同父系馬：嘉應獎昇、飛騰騅、不可擋
    馬房上季至今初出即勝馬：知道長勝、非凡達、包裝猛將