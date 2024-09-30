【初出馬介紹】食過翻尋味 安系再入邱吉爾子嗣
2024年09月30日 11:00
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潘頓親自策騎「安熠」試閘。
聽日沙田日賽有6匹初出馬，當中有5匹自購新馬同1匹自購馬，5匹自購新馬集中喺第3、4兩場四班1200米嘅賽事，當中以文家良馬房嘅「安熠」最受大眾矚目，主要原因當然係因為鞍上人係潘頓。此駒父系「邱吉爾」，「安系」之前亦入過同父系馬「安遇」，並取得7冠2亞2季。
R3 天外迎天(PPG)
馬房：大衛希斯
父系：Star Turn
母系：Zagara
同父系馬：久久為攻、鈁糖武士、星耀王者
馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
R3 快步流星(PPG)
馬房：賀賢
父系：Highland Reel
母系：Circus Polka
同父系馬：N/A
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R3 安熠(PPG)
馬房：文家良
父系：Churchill
母系：Etive
同父系馬：安遇、駿奕快車、嘉應傳承
馬房上季至今初出即勝馬：N/A
R4 午夜快車(PPG)
馬房：大衛希斯
父系：Night of Thunder
母系：Braided
同父系馬：博望坡
馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
R4 質數(PPG)
馬房：黎昭昇
父系：Per Incanto
母系：Casey Marie
同父系馬：木火同明、我為您、水晶酒杯
馬房上季至今初出即勝馬：超平凡
R10 不假外求(PP)
馬房：沈集成
父系：Charm Spirit
母系：The Mighty Lions
同父系馬：嘉應獎昇、飛騰騅、不可擋
馬房上季至今初出即勝馬：知道長勝、非凡達、包裝猛將