【初出馬介紹】食過翻尋味　安系再入邱吉爾子嗣

聽日沙田日賽有6匹初出馬，當中有5匹自購新馬同1匹自購馬，5匹自購新馬集中喺第3、4兩場四班1200米嘅賽事，當中以文家良馬房嘅「安熠」最受大眾矚目，主要原因當然係因為鞍上人係潘頓。此駒父系「邱吉爾」，「安系」之前亦入過同父系馬「安遇」，並取得7冠2亞2季。

R3 天外迎天(PPG)

馬房：大衛希斯

父系：Star Turn

母系：Zagara

同父系馬：久久為攻、鈁糖武士、星耀王者

馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯

R3 快步流星(PPG)

馬房：賀賢

父系：Highland Reel

母系：Circus Polka

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R3 安熠(PPG)

馬房：文家良

父系：Churchill

母系：Etive

同父系馬：安遇、駿奕快車、嘉應傳承

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R4 午夜快車(PPG)

馬房：大衛希斯

父系：Night of Thunder

母系：Braided

同父系馬：博望坡

馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯

R4 質數(PPG)

馬房：黎昭昇

父系：Per Incanto

母系：Casey Marie

同父系馬：木火同明、我為您、水晶酒杯

馬房上季至今初出即勝馬：超平凡

R10 不假外求(PP)

馬房：沈集成

父系：Charm Spirit

母系：The Mighty Lions

同父系馬：嘉應獎昇、飛騰騅、不可擋

馬房上季至今初出即勝馬：知道長勝、非凡達、包裝猛將