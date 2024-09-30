游達榮周二地標戰　大家撐唔撐？

新任練馬師游達榮隆重登場，踏入10月1日賽期，首度出兵參戰，以一對6歲馬「魅力一心」與「連連歡呼」打頭陣，正式揭開在港從練新一頁，能夠一戰功成固然最理想，而練者更期待與艾兆禮相隔多年再度合作。

以33歲之齡在港開倉，游達榮成為現役最年輕的外籍練馬師，英籍人士卻於澳洲成名，年紀輕輕已涉足南北半球馬圈，加上是前香港練馬師岳敦的外甥，得以步其後塵來港開倉，游達榮坦言是不可多得的人生經歷。

由於岳敦在港從練關係，故游達榮年輕時候，已經很嚮往來港發展的日子，而香港對他來說，並不是陌生地方，早在2009年，以18歲之齡協助父親練馬師游善隸，帶領英國代表「戰地畫家」出戰香港短途錦標。及至2014年，游達榮為著名練馬師韋利安征戰，協助「快利佳」角逐香港盃，當時馬房主帥，正是現時在港發展的艾兆禮，如今好友異地重逢，練者不諱言期待雙方可以擦出更多火花。

今次首次在港派馬參賽，游達榮表示經過一段時間認識旗下馬的性能，並認為安排意大利騎師艾兆禮接手出策「魅力一心」最為理想，練者說：「『魅力一心』有喘鳴症底子，至上季尾在五班才能取勝，加上大部分場合由具經驗騎師出戰，反映牠不易發揮，今仗由艾兆禮出策絕對值得信賴。馬匹轉換環境下，展現極佳新鮮感，我希然牠首仗即交出好成績。」

連連歡呼進度不俗

另一匹游廐戰駒「連連歡呼」，今仗交由田泰安出戰，游達榮表示此駒上季曾經交出頭馬，雖然勝後表現一般，但同時令評分下調不少，形勢復見有利。馬兒經過暑期休息，體力已復原，目前狀態進度不俗，練者認為此駒後上亦有一定威脅。