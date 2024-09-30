十年磨一劍　游達榮睇好連連歡呼響頭炮

游達榮周二首次派馬上陣，期待「魅力一心」及「連連歡呼」打響頭炮。游達榮說：「我一直耐心等候，讓馬兒漸漸提升狀態，現在牠們已準備好，所以我十分期待。我並不急於派馬上陣，也沒有這方面的壓力，但馬房上下當然希望在賽場上拚搏。能夠在經過一段長時間後再次在競爭激烈的環境下派馬角逐，感覺很好。」

游達榮續說：「我很滿意這兩匹賽駒，當中『連連歡呼』理應被看好。馬兒今仗的負磅比較牠過往贏馬時無疑更為有利，而牠的試閘表現也很出色。我們讓馬兒保持一定的新鮮感，馬兒在試閘時加速良佳，展現濃烈鬥心，我也樂於將牠交由田泰安主轡，因他是唯一曾與馬兒拍檔取勝的騎師。」

「連連歡呼」在港出道至今曾先後由告東尼、方嘉柏及伍鵬志訓練，今季加盟游達榮馬房，而「魅力一心」則由蔡約翰馬房易廄。游達榮說：「『魅力一心』能夠做到我們的要求，牠加盟後的首次試閘表現不俗，進度令我有點喜出望外。然而，馬兒在第2次試閘時跑來略為均速，所以不能過分以那次試閘的表現作定論。我一直對牠很滿意，而牠上周一與『連連歡呼』拍跳的表現也很好。」