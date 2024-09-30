【張基焦點】連捷五班有揸拿

韋達今期沙田賽事共派6駒上陣，部分有邊線機會，其中「連捷」雖然6次出賽全負，但四降五帶來變數，隨時有驚喜。另外，「綫路光驊」今季有進展，熱身後增程跑1200米改用梁家俊，不能忽視。「可愛新星」或許跑回1200米更合腳法，潘頓再騎鬥志盛。「金勝名駒」上季尾表現出色，今次賽前操練積極，力爭跨季3連捷。

第1場五班1400米，「連捷」以往走勢比較生硬，肯定未成熟，但第2次出賽跑此程後上得第6名，拉士反應甚佳，落後「忠誠寶寶」3馬位，只是後期則無表現。今季則集中於從化操練，工夫積極，埋門由巴度於當地試1200米草閘，無疑時間偏慢，但末段撲上有勢頭，姿態從未見過，最近又試草地，抖暑後有明顯變化，落到五班可博。

綫路光驊大有進步

第4場四班1200米，「綫路光驊」拍賣馬台型不差，但左後腿脛骨應力性受傷，上季出賽表現平平，不過剛戰賽前試1000米草閘已有走勢，上仗跑直路賽1000米末段肯追前，復課後狀態續有進展，拍跳表現吸引，改用梁家俊要留神。

第2場五班1200米，「可愛新星」上仗增程跑1400米再次第2搏失，或許縮回1200米追一段更好，今次再由潘頓執韁，應該可以做好留放，即使外檔也有望克服，力求交代之輩可秤先。

第10場三班1400米，「金勝名駒」上季尾展現極高能力，兩場都係一衝就贏，賽前做足工夫，今季轉4歲進步大，升上三班必可應付，體重1,047磅的賽駒只負121磅更有優勢，可期3連捷。