【進階選項】觀天下11檔都唔怕

新練馬師游達榮踏入10月終於派馬上陣，根據以往經驗，類似情況麾下馬匹會出現超買情況，除非實力超級，否則仍是觀望對象。

第5場「連連歡呼」在上手伍鵬志大致都用盡，只不過試閘走勢有點朝氣且有轉倉概念，但若因此被熱捧的話又不太值。同場葉廐「觀天下」上季初出走勢引人，再出亦有介紹，可惜進度未夠贏。經過暑期後兩課閘更見成長，首課周俊樂試泥閘一如初出實戰狂追，之後潘頓接手試谷閘，早段已能跟在好位，末段一揮即就。韁繩有別馬匹跑姿亦完全不同，雖然電腦再次唔幫手，連續第3次抽11檔，但今場有「君達得」、「大勢至富」甚至外檔的「添喜運」等快馬，假若出閘順利，相信潘頓亦樂於跟在中間位置，看上周六尾場「盈姸威楓」根本就贏在騎者走位，「觀天下」只要咬住4至5個馬位入直路，憑其上季所展示後勁，在此組夠殺。

壯志凌雲級數秤先

第10場「壯志凌雲」上季可以排14檔一出即勝，升班後兩戰俱敗，與「盈妍威楓」一樣，上季田泰安跑，今季早交由潘頓接手，賽前兩課閘，首課順走跟返，第2課刻意走馬林，畢竟澳洲曾經贏過一級賽冠軍「倜儻小貓」，目前評分一定未止境，今場4檔好位可留守放頭馬之後，形勢十分好跑。「天天同樂」上周六大熱門搏失，潘頓可望憑「壯志凌雲」補中替羅富全開齋。