【三重彩地帶】C+3欄認住呢隻「鷹」

第2場五班1200米，總場次002同班同程前4名再碰頭，「有你有我」以往無甚前速，該役9檔卻可一早搶前守好位，贏來有前有後夠說服力，細粒仔體重不足千磅，今次增重23磅屬佳兆，廖康銘新勝馬再出成績不俗，信可再下一城。

「可愛新星」及「飛躍精英」上場都是際遇一般下跑獲2、3名，評級調高，惟今場排檔欠佳，恐怕又是止於接近。「投資有利」上場復見前速快跟獲殿，走勢有起色，今次1檔相對易發揮，可望提升名次。「烈火駿馬」始終四班中距離曾上名，縮程博賺多少級數。

第8場二班1400米，「飛鷹翱翔」在田草1400及1600米累積4W，其中3次跑C+3欄，餘下一次為C欄，全部一放到底，彎位拉長有助回氣，今次C+3欄排3檔可搶欄放頭，艾兆禮贏過懂留放，可重施故技。「手機錶霸」上季四升三即贏，煞科孭135磅完成4捷，一再克服難度，升上二班仍惡，另一複膽非他莫屬。

「陽光勇士」上場同程沿途外疊照贏兼造快時間，上季曾挫「手機錶霸」，實力伯仲之間。呂廐另兩駒「合夥奔馳」及「巴閉哥」同樣準繩，宜一併兼顧。「舞林密碼」兩季首戰非冠即亞，抖夠威力最強。■海東