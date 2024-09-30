【耀眼精選】快步流星高班馬台型

大家有印象嘅話，都應該記得響舊年咁上下時間，7號馬突然旺到不得了，先嚟舊年9月27日谷草夜賽，8場賽事7號馬贏咗5W，跟住嘅10月1日繼續開Lucky 7，頭6場賽事，5場由7號馬做冠軍，連續兩期賽事開5條7，真係唔到你唔服。

筆者響舊年嘅10月1日，睇好3匹當日首次響香港亮相嘅初出馬，咁啱得咁蹺，呢3匹新丁都係7號仔，結果頭兩關嘅「錶之銀河」同「嘉應喝彩」順利跑出，可惜負責守尾門嘅「快快盈」演出不似預期，成場馬都響後面，基本上冇段好睇，最終未能成功過晒3關。

眨吓眼又一年，唔知今年會唔會再有Lucky 7呢支歌仔唱？筆者冇水晶球，亦唔識未卜先知，不過同舊年一樣，今次會再次向初次出賽馬埋手，兩場四班1200米賽事，分別推介兩匹新丁畀大家參考。

第3場3匹不明物體中，筆者對出自「高地之舞」嘅「快步流星」最感興趣，呢匹「包裝太保」同母弟弟，有高班馬台型，跑1200米確實略短，不過憑質素同新鮮感搭夠，或者有機會爭吓，臨場如有15倍左右，可博。

至於第4場就比較睇好「質數」，試閘雖然通常響後面，但係跑姿幾靚，估計競賽能力仲好過全兄長「金枝玉葉」，隨時成為黎昭昇嘅開齋馬。