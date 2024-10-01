【分秒在握】識包裝自然最值博

今次第9場三班1200米，可以話係強手林立之局，既有新勝而臨的「祝願」，亦有新近入Q的「星際快車」及「輝煌精英」，但細心研度下，還是秤先初跑田草的「包裝猛將」，甚至覺得極可能係近仗最值博的一次。

上季尾6月出道的「包裝猛將」，於谷草一出即勝，除了贏馬姿態有餘未盡之外，由隔晚熱到開跑，最終以3倍勝出，可以話係信心十足。來到今季，「包裝猛將」依然揀谷草1200米復出，結果票數更勁，隔晚1.5倍，開跑1.3倍，根本係信心爆棚，而這亦是潘頓季內暫時唯一的谷草頭馬。既然谷草兩連勝，為何此駒今次要挑戰田草呢？其實下周三已有三班谷草1200米，但沈集成卻出王牌跑今場，明顯係有針對性部署。

首先，「包裝猛將」上仗大熱取勝，難度在於季內復出要孭135頂磅，查季內不少4歲馬復出孭到頂磅，都遭遇滑鐵盧，新鮮滾熱辣例子自然係1.5倍「天天同樂」飲恨獲亞，而早前「富喜來」及「鈦易搵」等都熱門倒灶。相反看看「包裝猛將」，既能克服到頂磅，而且輕勝對手兩個半馬位，表現根本有餘未盡。

值得留意的，係「包裝猛將」上仗贏完後，沈集成居然表示，會部署此駒出爭4歲馬系列賽，因此今次轉戰田草係第一步，下一步就會增程出擊，而今次對手不少，相信「包裝猛將」不會太熱，但既然有信心挑戰4歲馬系列賽，估計至少也有十多廿分在手吧？順藤摸瓜，今次不能放棄這個下注獨贏的黃金機會。

■長風

第9場 7包裝猛將 6輝煌精英

5星際快車 9祝願