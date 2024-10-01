【賽後報告】潘頓擔心勝不驕腳傷解鞍　退出驗唔到不妥

是日賽後報告撮要：

第1場：「連捷」出閘笨拙。接近1100米處時受擠迫。賽後，巴度報告，坐騎於接近1100米處時受擠迫，其後走勢欠佳。他說，坐騎於直路上外閃，難以策騎，他覺得坐騎或有不妥。「魅力一心」發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

被查詢有關她的「悠悠我心」騎法時，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓自外檔出閘的坐騎於早段留後競跑，但除此以外並未獲發其他具體指示。她說，坐騎出閘迅速，她遂選擇於早段約束坐騎以遵從策騎指示，但坐騎跑來放鬆，因而落後主馬群。她又說，她於中段沿途鼓勵坐騎上前，進入直路時將坐騎向外移出以望空。

她說，坐騎在催策下內閃，因此她其後改以右手握鞭，但當她這樣做時，坐騎外閃及向著外欄斜跑。她進一步表示，她於接近250米處時能夠修正坐騎，繼而力策坐騎至終點。見習騎師黃寶妮同意小組的觀點，即她於早段約束坐騎，令坐騎被馬群拋離是判斷錯誤。小組告誡見習騎師黃寶妮，她在類似情況下應展現較今次為佳的判斷力。

第2場：「加飯」抵達閘廂後接受獸醫檢查，被發現右前腿不良於行。小組按照獸醫意見著令此駒退出此賽。「飛躍精英」接近170米處時躍過跑道上的一道痕跡。賽後，布文報告，坐騎陣上走勢良佳，但在直路上對催策毫無反應，並建議下仗讓坐騎居於較後位置競跑或更合發揮。

賽後，田泰安報告，「投資有利」就在開閘前急於起步，因而出閘笨拙及失地。小組就「投資有利」的閘廂行為發出警告，並著令此駒必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。

第3場：湯普新（「帥帥友福」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近900米處時，他容許坐騎向內斜跑，導致「好精神」與其坐騎互相觸碰，造成「天外迎天」競跑空間不足，令希威森在坐騎於該處失去跑線時將其勒避。經評估湯普新的不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，並且考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄，小組裁定適當的罰則為予以譴責。

「安熠」在亮相圈內右後腿挨擦間隔。抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「小小吾駒」氣管內有很多血。

第4場：「荷花之星」的氣管內有很多血。「午夜快車」中段沿途內閃，過了500米處後向內斜跑，觸碰內欄。賽後，鍾易禮報告，「水龍頭」大部分途程在沒有遮擋下走外疊，不利發揮。

第5場：賽後，布文報告，「快樂高球」於直路早段受困而未能望空，其後對催策反應僅屬一般，走勢平平。「君達得」氣管內有很多血。賽後，獸醫應練馬師沈集成的要求替「皆益善」進行內窺鏡檢查。獸醫表示，是項檢查顯示此駒會厭被覆蓋，以及軟顎上移。

第6場：「風雷暴」及「精算特殊」的氣管內有很多血。

第7場：被查詢時，潘頓表示，他在亮相圈上馬後對「勝不驕」的動作有些疑慮。他說，進入跑道時及跑了一段短途程後，他擔心坐騎左前腿有不良於行的跡象，坐騎因而被帶返亮相圈。小組著令此駒退出此賽。解鞍後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「勝不驕」必須試閘及格，並且通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。賽後，艾兆禮表示，「緊張大師」在領放下受「魔術控制」追迫，不合發揮，因而自400米處起在催策下墮退。

第8場：賽後，潘頓報告，「合夥奔馳」於早段及中段在居於領放馬「飛鷹翱翔」外側之際太過搶口，因而在直路上對催策毫無反應。「巴閉哥」賽後被發現失去右前蹄的蹄鐵。

第9場：「綠族豐收」抵達起步點後被發現口內有血，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。起步後不久受擠迫。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「光年八十」大部分途程走大外疊，沒有遮擋。

黃寶妮騎「競馬一心」早段受催策以在「天火同人」內側保持位置，因而於趨近1000米處時在一段途程上在該駒內側緊迫競跑。在「天火同人」內側確立位置後，於中段沿途搶口及昂首，不願穩定走勢。小組就見習騎師黃寶妮於早段的騎法將她轉介至首席騎術教練以接受改進訓練。

第10場：楊明綸「紅愛舍」因起初攜帶錯誤的馬鞍號布過磅而被罰款2,000元。「色種笑」右邊鼻孔有血。此駒接受內窺鏡檢查，確定為流鼻血。由於這已是「色種笑」第2次流鼻血，此駒將被永久禁止出賽。賽後，梁家俊報告，「不假外求」躍出時觸碰閘廂右側，導致馬鞍滑移。他說，坐騎因而出閘笨拙，而他花了一些時間令馬鞍恢復平衡，導致坐騎居於馬群後列。