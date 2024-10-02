右膝蓋做完手術　蘇偉賢棟住拐杖督操

昨日尾場「金勝名駒」贏馬，卻未見蘇偉賢(Chris)現身凱旋門，原來他的右腳膝蓋日前接受完手術，務求將多年來的舊患斷尾，因此行動不便，未能入場督師，其實另一位練馬師賀賢早兩年也曾動過類似的膝蓋手術，亦缺席賽馬日一段短時間，實屬平常事。

而Chris哥今早旋即出席晨課督操，可見手術成功，不過暫時需用拐杖助行，以免膝頭再受力，估計約兩星期後或可不用拐杖，所以練者暫時不方便在賽日出現，期間羅富全、葉楚航及徐雨石等同僚也相繼走來問候他的傷勢，不過練者重申馬房戰意不減，即使昨日自己不在馬場，惟上陣的4匹參戰馬，合共取得1冠1季，另外兩駒也獲獎金名次。

要數今早Chris哥最緊張的其中一駒，當然係已報爭周日沙田日賽的「萬里飛至」，此駒由助手快跳兩段，前慢後快，走來渾身是勁，期間練者全程鏡不離手，課後幾乎想走去機坪接馬，但奈何行動不便，而「萬里飛至」季內已熱身一仗，爆出全場最快末段剷入梗頸四，演出依然穩定，今勻續卜定贏馬拍檔希威森執韁，爭首本1000米直路賽，冀成功補中！