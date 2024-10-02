馬主訪問之我要初戀呀~

馬主向來是身份象徵，因此對普通人而言，能夠進身馬主行列，親身參與緊張刺激的賽馬活動乃是夢想。「初戀」馬主廖文濠（Simon），兒時正正因為爸爸的一句說話，令他不斷發憤，最終成為馬主。而除了「初戀」，他有份的雪粉團體首匹賽駒則命名為「戀愛狂」，為何兩駒馬名都同戀愛有關，莫非Simon是天生戀愛狂？而他對名下兩駒又有何期望？不妨由他娓娓道來。

生意業務主要在泰國的廖文濠，在香港空閒時常利用自己私人遊艇與朋友出海，而當名下馬匹出賽時，自然會入場打氣。能夠擁有自己遊艇及馬匹，是不少人夢寐以求，廖文濠卻與普通人一樣，生意亦經歷過高低潮，才有今日成就。至於為何做馬主？

Simon表示受爸爸的影響極大，他說：「我在普通家庭成長，爸爸喜歡賽馬，亦會開電視睇，我小學6年班就接觸賽馬，可算是耳濡目染。不過，當時爸爸曾對我講『如果你做到馬主就叻仔喇！』，我就將這句說話記入腦，希望可以做到馬主，而我於19至20年成功做到馬會會員，就立即決定養馬，早期是加入一些賽馬團體，其中一個是拔萃78團體，並養過一匹『鹿鼎記』，嘗試拉頭馬滋味後，就更加熱愛賽馬，因此現在就成為『初戀』及『戀愛狂』的馬主。」

戀愛狂可媲美初戀

作為馬主初哥，廖文濠的養馬運不俗，之前團體馬「鹿鼎記」共取得4W，而自己名下的「初戀」，在港第2次出賽就掄元，Simon笑言從未想過愛駒可以迅速建功，他說：「『初戀』在港首次上陣已有走勢，但我的確沒有想過牠再出立即補中，畢竟當時馬匹狀態只得七成左右，卻能順利贏馬，尤其牠後發先至的姿態，令我更加興奮。既然『初戀』未成熟已經可以贏馬，我就想愛駒有無機會參與今季的4歲馬經典系列賽呢，怎料開鑼日再出跑田草1200米，演出令人失望。慶幸馬匹拚後健康無問題，其後復出重配潘頓跑1400米，結果後上獲亞，表現回復水準，我相信牠可以跑更長路程，希望可以扶搖直上。至於仍未上陣的『戀愛狂』，我認為質素與『初戀』不相伯仲，但性能偏短，初步希望是一匹三班頭二班尾的賽駒。」