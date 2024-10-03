【分秒在握】直路賽專家唔好睇小

經過一個月實戰後，不少二線騎師狀態都陸續操起，例如剛戰希威森、艾兆禮及董明朗都有馬贏，而且各匹頭馬留放及發揮均不俗，相信未來日子未必再係潘頓一人獨大。「萬里飛至」直路賽耍家，熱完身再來，有權坐正。

其實論名氣及表現，今次三班1000米草地，焦點必然會落在潘頓坐騎「舉步生風」身上，此駒上仗季內復出，在四班贏來清風送爽，今次升上三班少負11磅，再下一城亦不奇，但若然賠率太熱，則「萬里飛至」亦有一博之價值。

「萬里飛至」是典型三班頂馬，評分長期在70多分水平，只要狀態配合，加上鞍上人發揮得宜，在直路賽每每可以交出亮麗走勢。講到路程方面，「萬里飛至」自然係直路賽專家，歷來在港所取的5冠6亞3季4殿，悉數在同程取得，現時此駒雖已7歲，但戰鬥力仍維持在高水平。

「萬里飛至」上季尾初配希威森出爭直路賽，早段居然毋須留得太後，但末段亦能交出一貫的後勁，來到今季，此駒賽前試閘表現絕對不能說好，筆者亦因此掉以輕心，但馬匹留前鬥後之下，居然可以交出21秒3衝刺追回第4，若非早段失地太多，已隨時改寫賽果了。今次同場有「不可擋」、「大老撾」及「心想事成」等快馬，估計步速慢極都有限，只要「萬里飛至」能夠及時望空，交回上仗水準相信絕對夠爭。

■長風