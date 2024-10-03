食開條水　大至尊馬販再投同父周歲馬

10月初一連兩日，愛爾蘭方面就舉行咗Goffs Orby周歲馬匹拍賣會，吸引番唔少英愛買家熱烈競投，而今屆拍賣會藍營就成為風頭躉購入7駒，全場最高價3匹周歲馬，都係由佢哋一手包辦，排頭兩位都係「范高爾」子嗣，包括最貴價值200萬歐元嘅Lot.323，緊躡其後就係身價值100萬歐元嘅Lot.465。

香港賽馬會今次喺靳能同國際馬匹拍賣/馬主事務支援執行經理羅子達在場下，一如去季購入4駒，出價最高一匹為45萬歐元(約385萬港元)Lot.269棗色雄馬，咁啱同上季以50萬歐元(約428萬港元)投得嘅Lot.400，一連兩屆都係以最高價購入「馬物事」(Mehmas)同父子嗣，睇嚟金毛獅王對於呢個血統都有高度評價。

至於呢類歐洲周歲馬拍賣會，向來都唔係香港買家競投熱點，不過今次就有一位矚目香港買家，呢位就係上季引進打吡冠軍「大至尊」，聲名大噪嘅Andy Lo，唔知係咪憑「大至尊」打響名堂，對於呢個血統情有獨鍾，今個拍賣會，佢就以20萬歐元(約171萬港元)投得都係「真金不換」(No Nay Never)所生嘅Lot.469棗色雄馬，睇嚟係為香港買家入定貨成數極高。