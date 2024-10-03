【賽馬以外】遠征的辛酸

啱啱禮拜日嘅日本短途馬錦標，雖然香港代表「維港智能」、「綠族無限」無功而還，但要喺人哋地方贏一級賽，從來唔容易。筆者絕對尊重兩駒背後嘅馬房團隊，因為遠征真係要面對不少困難，千祈唔好因為睇過上季「浪漫勇士」先後揚威澳洲、日本，就以為去外國贏大賽係Easy Job，如果真係咁易，「浪漫勇士」就唔會只係第2匹喺澳洲贏G1嘅香港賽駒，安田紀念賽亦唔會相隔18年先再有香港佳駟掄元啦！所以新啲嘅馬迷，真係唔好以為「浪漫勇士」上季咁嘅成就好平常，跑馬唔係打機，想征服世界？咁簡單咩！

除咗負責照顧馬匹嘅馬房團隊，其實專程去日本採訪嘅傳媒，做嘅嘢都一啲唔簡單，箇中辛苦唔係咁多人明白，點止係飲飲食食？首先，大家有冇因工作關係而出Trip呢？其實出Trip都有好多種，睇電視劇多嘅可能以為大部分都好似啲公司高層咁，坐私人飛機傾生意，有啲可能係做幾日嘢，然後有幾日去玩，各式各樣都有。但去採訪香港馬匹遠征海外，就肯定唔係咁梳乎。

首先，作為香港馬經傳媒，雖然依家都冇咩人未天光就起身入場影晨操、搵騎練做訪問，但仲有一班人努力緊。如果係《東網》馬經讀者，幾乎日日都睇到晨操報道。其實去到外國亦一樣，都係要做晨操，唔係點會有功課交？咁去得呢類大賽嘅遠征工作，無論喺日本抑或杜拜，當地馬會通常都有交通安排，唔使自己搭車咁慘，但唔代表唔使早起身，基本上5點出發都好正常，有時癲到凌晨4點半都有，因為要跟番當地馬會嘅晨操安排。所以，當大部分人仲瞓緊覺，其實有一批人好早起身，為大家直擊香港賽駒喺外地嘅備戰。當然，大家都可以覺得報道內容唔夠，筆者覺得馬迷絕對可以有要求，但唔好抹煞一眾傳媒嘅努力嘛！

筆者以前都試過出外地採訪馬匹遠征，嗰時可能會輕鬆少少，因為未有即時新聞，啲嘢唔係要即時交貨，叫做有啲時間寫稿同埋傳相。依家？新聞嘅嘢真係爭分奪秒，有片有相係基本，咁大部分機構都係派一個人去採訪，影相、拍片、採訪、寫文一手包辦，仲要快手，因為要即時出嘛！當然呢啲係工作要求，但睇完上述內容都仲覺得係輕鬆嘅，真係冇辦法。

老實講，大家喺香港返工都會有收工時間，出外工作都一樣，完成手頭工作後，啲時間就係自己嘅，好合理啫！人在外地，做完嘢出去行兩轉，食吓嘢，正常不過，唔通靠光合作用可以生存？至於夜晚同馬主食飯呢啲，咁香港大部分馬主都好好，喺外地見到啲香港傳媒朋友，邀請佢哋食餐飯都好平常。千祈唔好以為食餐飯就唔使做，如果唔係傳媒有影相，寫嘢返嚟，做啲軟性啲嘅故仔，馬迷又點知咁多嘢？未天光開工，食晚飯都要寫文，真係咁過癮？大家諗諗。

■山無陵