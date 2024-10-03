今年凱旋門大賽會唔會係佢兩父子爭？

周日跑完本地賽事，晚上7時55分開始，就會有法國凱旋門大賽日8場供受注，當中6場為一級賽，包括有隆尚教堂大賽1000米、歌劇錦標2000米等，重頭戲為凱旋門大賽2400米，每屆都吸引全球頂尖佳駟參戰。

今屆凱旋門大賽焦點，怕且就是岳伯仁及岳本賢兩父子將作正面交鋒！殿堂級練馬師岳伯仁派出2駒攻堅，其兒子岳本賢則有「班霸實力」通過各種試煉走上世界舞台，4歲馬有強勁賽績支持，今次表現絕對令人期待。

岳伯仁所派出2駒中，「南加名城」早前曾連勝G1愛爾蘭打吡2400米以及G2獲狄嘉錦標2371米，贏馬姿態均見出色，雖然上仗出爭2000米愛爾蘭冠軍錦標只得第4名，但全程留得較後位置，跑法被動下追回殿軍，走勢仍佳，今回重新增程跑2400米凱旋門大賽，有望於耍家路程重拾威力。

至於岳本賢訓練的「班霸實力」，早前在柏林大賽大勝5個馬位而回，表現令人驚喜。此外，有留意海外賽事的馬迷，都知道岳伯仁訓練的「名戰古城」屬於超級實力分子，練者安排「名戰古城」挑戰稍後的美國育馬者盃經典大賽2000米泥地，而「班霸實力」則在前仗跑英國日蝕大賽僅負於「名戰古城」一個馬位串Q，能力獲得充分證明，難怪今場機會被各界看好。

班霸實力配武豐爭標

此外，「班霸實力」幕後一早表示以凱旋門大賽為目標，上仗8月初贏完柏林大賽便專心回氣，現時體力恢復，勇態不用懷疑。至於改用上武豐操刀，則是馬主之一松島正昭的情意結，究竟日本騎師能否一圓捧走凱旋門大賽之夢，大家可以拭目以待。