嚟到第9次賽事　阿Paul幫全哥破局？

嚟到第9次賽事，尚有3位練馬師包括羅富全、黎昭昇及新開倉的游達榮未開齋，其中曾登上冠軍寶座的羅富全，上次尾場「壯志凌雲」直路一度透出，但最終不敵後勁甚強的「金勝名駒」屈居第2名，可說是相當欠運，不過練者乃有料之人，倉內戰馬狀態亦隨時間愈來愈好，勝門應該相當接近了，今次全哥派5駒列陣，其中第10場二班1650米泥地，全哥用雙龍出海戰術，派出「保羅承傳」及「知足常樂」攻堅。

「保羅承傳」乃擅打快攻之馬，近4季初出共取得2冠1亞，入Q率高達75%，上季尾多跑下狀態回落亦見輸得接近，暑期抖夠且試過兩課大閘，走勢均見不俗，勇態已備。泥地曾取3W，可見場地耍家，鞍上人潘明輝今季手風亦順，睇吓可唔可以傳運畀全哥破悶局了。至於初跑泥地的「知足常樂」也孖住「保羅承傳」試過兩課閘，最近一課得第2名，走勢亦佳，也要提防。兩駒應有分頭，俱可捧W，也可以包抄買Q及QP。

此外，第5場四班1200米草地，尚有「天天耍樂」續配何澤堯衝擊首W，此駒上季尾兩度入三甲，今季初出同程放頭走，步速偏快下只輸兩乘左右得第4名，表現不俗。前速快馬開氣後再攻，同樣是練者開胡秘密武器。羅富全周日5駒開弓，相信可以重新步入凱旋門了。