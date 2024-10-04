【分秒在握】增程一試隨時執到寶

馬匹轉場或增程，從來都不易克服，強如上季6捷的「合夥奔馳」，剛周二增程出爭1400米，就落得三甲不入的命運，不過今次筆者卻想一博二班1650米泥地的「喜至寶」。其實高班泥地賽，從來都相當罕有，跑完今次的二班1650米泥地後，要到12月方再有二泥地賽，因此按正常思維去推斷，擅此程者必戰意如虹。不過，由於現時仍在季初，不少馬匹都係季內初出，未熱身之下，要一下子跑到一哩兼爭勝，的確不是一件易事，就以泥地好手「魅影獵飛」為例吧，對上3季初出都三甲不入，馬匹跑泥確耍家，但其實不無隱憂。

至於「喜至寶」，一直以來都係主攻1200米，谷草及泥地同程都曾贏過，今次毅然挑戰一哩，一來當然係賽程所限，二來亦係針對馬匹落腳漸慢，增程一試。其實「喜至寶」跑法一直傾向後追，當泥地場地偏差較大的日子，此駒就會相當下風，而上仗季內復出跑泥地1200米，就係後上不及僅負於「勝意龍」，不過「喜至寶」本身亦交出了22秒3的衝刺，有過一次熱身後捲土重來，狀態較佳之外，同場對手又多快馬，估計會合此駒追趕。

■長風