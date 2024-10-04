【初出馬介紹】 周日多初出馬　留意喜系新寵馬女

今個星期日沙田日賽有10匹初出馬，首先會同大家介紹首5匹初出馬。此5駒皆為自購新馬，分佈喺第4場四班1000米同第5場四班1200米，當中有幾件綵衣大眾較為熟悉，分別係「天火」系新馬「天火同德」；「八千財陞」幕後曾養過「八仟師」、「弛曜風」；「喜」系新寵「喜智駒」則為香港罕見的雌馬。而過徃以「電路」或「綫路」為馬匹命名嘅張國平與張國強，新馬則叫「清遠之星」。

R4 天火同德(PPG)

馬房：韋達

父系：Justify

母系：So you Merge

同父系馬：和平波

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R4 八仟財陞(PPG)

馬房：羅富全

父系：Mendelssohn

母系：Kitty Leroy

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：郎善好施、誠好運、明亮天下、遨遊武士、壯志凌雲、天天同樂

R4 喜智駒(PPG)

馬房：蔡約翰

父系：Churchill

母系：Invincible File

同父系馬：安遇、駿奕快車、嘉應傳承

馬房上季至今初出即勝馬：安聘、氣勢、以戰常勝

R5 金主(PPG)

馬房：文家良

父系：The Autumn Sun

母系：High Lago

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R5 清遠之星(PPG)

馬房：容天鵬

父系：Grunt

母系：Perfect Party

同父系馬：元朗精英

馬房上季至今初出即勝馬：中環精英、時尚風趣