佢今季想衝華將一哥？

華將潘明輝今季最早回防開操，努力果然有回報，開季短短8個回合，已經取得7W好成績，沙田日賽更加旺勢，跑過5期未曾斷纜，與冠軍騎師潘頓睇齊。周日賽事潘明輝續獲華籍倉主力撐，其中姚廐「歡樂老撾」力求連捷乃爭勝主要籌碼，大有機會邁向沙田6連勝。

比起去季苦戰至10月中才能開齋，潘明輝今季開局手風明顯順得多，去季合作贏馬最多之姚本輝不斷提供支持，今季新加盟之「歡樂老撾」首仗配潘明輝跑泥地1650米，即刻擦出火花報捷，原裝人馬相隔兩星期乘勝追擊，姚本輝坦言對於連捷機會相當樂觀，他表示：「『歡樂老撾』加盟時間尚短，所以上場只抱着熱身心態，能夠贏馬絕對是個意外驚喜。當然潘明輝的發揮，也是功不可沒，既然新勝有好狀態支持，正好又有適合賽程，當然不會錯過爭取連捷機會。」

生生勝利變招偷襲

潘明輝姚廐另一坐騎「生生勝利」，上季一連3仗俱在跑馬地上陣，今次轉場初跑1000米，而且初次綁脷上陣，有針對性部署，編於弱組場合出戰，大大提升偷襲機會。

此外，伍廐增程初跑1400米之「精明選擇」，於四班連敗兩仗後已可降班出賽，騎練早前攜手炮製五班冷W「旋風傳奇」，「精明選擇」今勻部署增程，恃其班利有權變身。