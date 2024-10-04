日軍真命新帝凱旋門想打爆機？

日本馬圈多年來投放大量時間與資源，為求一嚐攻下歐洲最重要賽事凱旋門大賽（2400米一級賽）的滋味，今年或許終可如願，有機會憑日本代表「真命新帝」於週日（10月6日）在巴黎隆尚揚威此項大賽。

「真命新帝」是2020年凱旋門大賽盟主「設計名師」的全血緣弟弟，5月在東京上演的日本打吡大賽（2400米一級賽）跑獲季軍，上仗於9月首次亮相歐洲賽場，在李奧柏角逐愛爾蘭冠軍錦標（2000米一級賽）。馬兒在該仗跑來搶口，800米處失位，看似將會力弱墮退，卻於末段展開強勁衝刺，跑獲季軍，僅負於表現卓越的頭馬「經濟科」1個馬位。

練馬師矢作芳人堅稱現年3歲的「真命新帝」僅以7、8成狀態應付愛爾蘭冠軍錦標一役。馬兒在凱旋門大賽將排11檔起步，與15匹對手同場較量。

矢作芳人與「真命新帝」今仗騎師坂井瑠星均已短暫返回日本，團隊成員吉田翔哉一直密切留意馬兒的狀況。

吉田翔哉說︰「『真命新帝』在李奧柏一役的演出令人十分滿意。我們認為歐洲的賽道非常適合馬兒發揮，而牠目前也正值勇態。杜滿樂在尚蒂伊策騎馬兒出操後表示，軟慢地看來適合馬兒發揮。」

目前預測比賽當日很有可能會跑軟慢地。

現年55歲的日本殿堂級騎師武豊當日將夥拍「班霸實力」角逐凱旋門大賽，同樣備受注目。「班霸實力」由岳本賢訓練， 8月曾在霍珀加滕拋離對手攻下柏林大賽（一級賽），而增程至2400米無疑是致勝關鍵之一。

在凱旋門大賽日三週前舉行的二級賽尼爾錦標，同樣是一項在巴黎隆尚舉行的2400米賽事，向來被視為最重要的凱旋門大賽前哨戰。然而，對上一匹能夠在同年揚威該兩項賽事的佳駟，已要追溯至2006年的「鐵路聯線」。

儘管如此，今屆尼爾錦標的戰果或可預示週日一戰的形勢。

「還看泰斗」在角逐今屆尼爾錦標前曾以漂亮姿態攻下法國打吡大賽（2100米一級賽），一度被視為今屆凱旋門大賽的奪標熱門，但其後形勢迅速有變，因為在尼爾錦標一役，前仗攻下巴黎大賽（2400米一級賽）的「同工之妙」在直路上愈戰愈勇，輕易擊退亞軍馬匹「國民樂派」，而「還看泰斗」只跑獲季軍。今仗「國民樂派」與「還看泰斗」將力求反勝「同工之妙」，兩駒將分別由曼迪沙寶及湯文昇執韁。

「同工之妙」的練馬師費伯華今仗同時派出「文采侯婦」（貝知仁）及「護花騎士」（巴米高）上陣，力求刷新紀錄個人第9度揚威凱旋門大賽。今仗策騎「同工之妙」的紀仁安則從未在凱旋門大賽取得頭馬，最佳成績為亞軍。

「同工之妙」今仗將自第五檔起步，此駒父系「海都之星」曾於2009年攻下凱旋門大賽。現年35歲的紀仁安在談及「同工之妙」時表示：「『同工之妙』自增程至2400米角逐後表現出色，對上兩場頭馬均在巴黎隆尚取得，可見此馬場非常適合牠發揮。馬兒脾性十分乖巧，適合任何騎法。當你夥拍『同工之妙』上陣時，你總會感覺到馬兒實力非凡。」