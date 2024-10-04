潘頓一手好馬 沿沿不絕登場！

早前數駒爭取季內連捷均無功而返，直到踏入10月賽期，剛戰「包裝猛將」在潘頓胯下率先成為今季首匹連捷馬，緊接周日賽事續有4駒叫胡，潘頓手執其中兩張好牌，與「包裝猛將」同屬去季PPG新星之「舉步生風」，錦標場合將再遇蹄下敗將「不可擋」，尚有接手贏馬加程之「糖不甩」，隨時又再造就一哥今戰起孖兼捧盃機會。

上次日賽共有3駒衝擊季內連捷，只得「包裝猛將」在潘頓胯下完成使命，一哥更為這匹 PPG新星，完成跨季3連勝，周日夥拍出戰第7場三班1000米草地，香港廣東社團總會盃之「舉步生風」，也是循此相同目標進發。

葉楚航旗下之「舉步生風」，開鑼日於直路賽完成跨季孖寶，該役以頂磅迎戰，依然贏得輕鬆，擊敗今仗再度同場「不可擋」，歡喜冤家對比今季四班首度碰頭，「不可擋」當時只是少負4磅，但升班今次黃寶妮只負108磅，兩駒大幅拉開有16磅差距，面對這匹輕磅攔路虎，潘頓想替「舉步生風」連捷捧盃，絕對不能掉以輕心。

糖不甩梁家俊無奈放手

另一匹由潘頓接手爭取連捷「糖不甩」，上場贏馬拍檔梁家俊，今戰無緣再騎，皆因報名初期，四班1400米總共有兩組，梁家俊有言在先，策騎同場「銳一」，而潘頓最初於今場並無坐騎，機緣巧合接過黃金機會，自然無任歡迎。

此外，尚有姚廐「歡樂老撾」再於泥地一哩乘勝追擊，對比上場贏馬只加3磅阻力不大，再配潘明輝，當然有機會取得連捷。