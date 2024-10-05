【初出馬介紹】 廖廐練馬師團體馬同父系馬有金鎗！

聽日沙田日賽有10匹初出馬，今次同大家介紹另外5匹初出馬，當中有1匹國際拍賣會新馬，同4匹自購馬，分布喺第5場四班1200米、第7場三班1000米以及第9場三班1200米。喺4匹自購馬中，廖康銘旗下嘅「七彩雲珠」為23/24練馬師團體馬，父系「杜拜驕驥」，在港子嗣包括「金鎗武士」。而呢個廖康銘練馬師團體入面，其中一位成員就係前香港馬王「好爸爸」馬主練馬師團體馬，「都靈勇士」馬主林雪芸就係經理人之一。

R6 但求開心(ISG)

馬房：巫偉傑

父系：I Am Invincible

母系：Mark Two

同父系馬：胡椒軍曹、知道長勝

馬房上季至今初出即勝馬：N/A

R7 長勝威龍(PP)

馬房：大衛希斯

父系：Better Than Ready

母系：Secret Indulgence

同父系馬：勝意龍、快馬加鞭

馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯

R7 皇者有利(PP)

馬房：沈集成

父系：Stratosphere

母系：Digger's Girl

同父系馬：N/A

馬房上季至今初出即勝馬：知道長勝、非凡達、包裝猛將

R7 共同輝煌(PP)

馬房：呂健威

父系：Better Than Ready

母系：Our First Lady

同父系馬：勝意龍、快馬加鞭

馬房上季至今初出即勝馬：龍之輝、開心寶寶、精英勇士、包裝天將

R9 七彩雲珠(PP)

馬房：廖康銘

父系：Pride of Dubai

母系：Amber's Crown

同父系馬：威武覺醒、運高八斗、皇仁福星、金鎗武士

馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒