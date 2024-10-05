【初出馬介紹】 廖廐練馬師團體馬同父系馬有金鎗！

2024年10月05日 14:08
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    廖康銘旗下嘅「七彩雲珠」為23/24 練馬師團體馬。
    聽日沙田日賽有10匹初出馬，今次同大家介紹另外5匹初出馬，當中有1匹國際拍賣會新馬，同4匹自購馬，分布喺第5場四班1200米、第7場三班1000米以及第9場三班1200米。喺4匹自購馬中，廖康銘旗下嘅「七彩雲珠」為23/24練馬師團體馬，父系「杜拜驕驥」，在港子嗣包括「金鎗武士」。而呢個廖康銘練馬師團體入面，其中一位成員就係前香港馬王「好爸爸」馬主練馬師團體馬，「都靈勇士」馬主林雪芸就係經理人之一。
    R6 但求開心(ISG)
    馬房：巫偉傑
    父系：I Am Invincible
    母系：Mark Two
    同父系馬：胡椒軍曹、知道長勝
    馬房上季至今初出即勝馬：N/A
    R7 長勝威龍(PP)
    馬房：大衛希斯
    父系：Better Than Ready
    母系：Secret Indulgence
    同父系馬：勝意龍、快馬加鞭
    馬房上季至今初出即勝馬：嘉應高昇、飲杯
    R7 皇者有利(PP)
    馬房：沈集成
    父系：Stratosphere
    母系：Digger's Girl
    同父系馬：N/A
    馬房上季至今初出即勝馬：知道長勝、非凡達、包裝猛將
    R7 共同輝煌(PP)
    馬房：呂健威
    父系：Better Than Ready
    母系：Our First Lady
    同父系馬：勝意龍、快馬加鞭
    馬房上季至今初出即勝馬：龍之輝、開心寶寶、精英勇士、包裝天將
    R9 七彩雲珠(PP)
    馬房：廖康銘
    父系：Pride of Dubai
    母系：Amber's Crown
    同父系馬：威武覺醒、運高八斗、皇仁福星、金鎗武士
    馬房上季至今初出即勝馬：譽友翔駒