【張基焦點】神煞金剛殺氣騰騰

葉楚航馬房周日派出「舉步生風」上陣，自然有馬配合出擊，「神煞金剛」無疑一直欠表現，但今回加眼罩試閘表現好，提防變身。另外，「嘉應威風」減分已多，轉馬房除去所有配備亦帶來變數。「英勇快車」上仗已追近，增程更合腳法。「糖不甩」贏完上仗一早打算增程跑1400米，改用潘頓更有把握，有權憑銳勢再下一城。

第1場五班1800米草地，「神煞金剛」從馬匹身形所見，應是一匹遲熟長途馬，上季中小休後兩度出戰1800米途程，走勢不算太差，今季復出跑田草一哩嫌短，陣上亦有點追勁，復課後加眼罩試1200米泥閘，拉士竟有速度輕鬆追過對手，反映配備效果好，本身亦大幅進步，葉楚航肯定想盡快為此系人馬交代，戰意百分百。

嘉應威風弱組有機

第4場四班1000米草地，「嘉應威風」自購馬健康曾有問題，骨盆曾受傷，因此一直無表現，但以幕後作風，若然馬匹無能力，已安排退役，仍肯保留肯定有計。經過一段時間休息，今季於從化試草閘，除去所有配備走來不差，而泥閘向來無走勢，因此埋門泥閘包尾不用介懷，畢竟跑姿不似低班馬，於此組可起作用。

第5場四班1200米草地，中華游樂會盃，「英勇快車」剛戰走勢大幅進步，外地跑1000米留住追最好，從上仗所見，扳上1200米問題不大，減分多在四班肯定有利，狀態已到位，可望贏馬交代。

第8場四班1400米草地，「糖不甩」上仗1200米贏馬姿態輕鬆，明顯有餘未盡，進步甚大，外地跑1400米無問題，上季於此程跑得差主因是跟得太前，今次增程抽好檔用潘頓，對手不強機會樂觀。