【進階選項】信心星配布文硬淨

跑馬好多時跟紅頂白無得拗，順開順落去，欠運亦難扭轉，像未開齋的羅富全，連戰的「勁好運」、「天天同樂」及「壯志凌雲」，出到潘一哥仍然要飲恨得亞。大馬房只好等待，𥌓光始終會出現。但講到勢順，方嘉柏有布文坐鎮搏殺得心應手，兩人今季合作12匹獲6冠2季，其餘4匹落第亦有獎金，今次兩匹「信心星」及「昭易搵」可作重心。第8場「信心星」上季在田草1400米配布文打開勝門，2檔走到大外欄衝刺，之後再跑轉戰谷草一哩，中段拉唔住望空上前，跑法違反馬性仍第3，足證在四班實力超級，瑕疵是同時驗出患有喘鳴症。手術後相隔一個月復課，賽前從化兩課閘開氣已有作戰水準，後追馬排外檔無所謂，近期布文走位精靈，全闊A跑道外欄衝免塞車更妙。

赤兔猴王泥地合跑

泥地編尾場明顯是一場好睇的亂局，揀馬方向各有不同，我就選偏愛自己有緣的馬匹。「赤兔猴王」相信與好多馬迷朋友都有緣，演出極準繩賽駒，上場賽前公布體重下跌不少，但臨場眼見無不妥，結果初跑二班繼續上名。今次初跑泥地，查同父馬「二郎」及「無心睡眠」等泥地表現出色，加上「赤兔猴王」跑法主動，既然馬匹實力接近，走先點都着數，9月初濕泥試閘無大問題，推介兩匹「信可成真」子嗣博WP。