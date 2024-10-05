【世界觀】颯勁麗強攻馬素爾錦標

周日又再上演雙料娛樂，下晝先嚟10場本地賽事，夜晚轉播法國凱旋門大賽日8場精彩賽事，打頭陣嘅係路程1600米嘅馬素爾大賽。

呢場只限2歲雌馬參與一級大賽，今屆焦點落響由阿加汗擁有嘅「颯勁麗」身上。呢匹由葛威法訓練嘅馬女系出名門，父為近年響歐洲大賽連番數胡嘅「先勇名駒」，外祖母更加係大名鼎鼎嘅歐洲馬王及3歲雌馬「實夠威」。「實夠威」服役時7戰全勝，捧走08年凱旋門大賽在內5項一級賽錦標，所以「颯勁麗」未出道已經被寄予厚望，結果呢匹馬女總算有個好開始，今年7月中正式出道，即以無敵姿態勝出一場尚蒂伊馬場未出賽馬賽事；小休接近兩個月升格跑G3愛曼大賽，再次贏到對手無法埋身，大勝3個馬位保持不敗身。葛威法話希望「颯勁麗」可以好似「實夠威」咁，能夠延續不敗之旅。

「『颯勁麗』響啱啱嘅禮拜一晨課交出我預期嘅表現，現時狀態比之前兩勝更進一步。呢匹馬女對上兩場贏馬姿態都令人留下深刻印象，不過都係憑天分取勝，仍然有好多進步空間，需要繼續學習。佢嘅外婆『實夠威』係07年馬素爾大賽冠軍，如果『颯勁麗』今次順利捧走錦標，兩婆孫勝出同一賽事，實屬佳話。」葛威法說。