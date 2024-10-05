【論戰天下】遊歷萬里突圍

今屆法國凱旋門大賽形勢平均，柏士祺坐騎「遊歷萬里」7戰全入前4名演出準，3歲雌馬負最輕磅攻下此賽例子極多，有望步其父「海都之星」後塵稱霸此賽。

颯勁麗可保不敗身

S1-1：阿加汗名下「颯勁麗」至今兩戰全勝，上場在三級賽愛曼大賽行過對手。父系為法國冠軍種馬「先勇名駒」，母系Zarkamiya則是一代馬后「實夠威」女兒，本身亦在紅寶錦標上名，血統優良且路程有根據，可保不敗身。

馬蒂斯隆尚啱發揮

S1-2：「馬蒂斯」連勝3場之後，上場挑戰一級賽國家錦標，直路與「海鷗十一」互相碰撞，卻被「高分王」內欄偷襲得手，實在始料不及，其父「活頓鎮」2010年亦曾勝出此賽，本身後勁強橫，跑巴黎隆尚正合發揮，補中機會樂觀。

調酒源流再下一城

S1-3：「調酒源流」今年8月才復出拚搏有度，直落連勝3場包括兩項一級賽，毫無疑問是現時歐洲最佳五化郎馬，既然曾勝多維爾，初跑巴黎隆尚平路馬場對其難度不高，可再下一城。

同工之妙進步神速

S1-4：著名法國大馬主Wertheimer及Frere於2012年憑「蘇林美亞」擊退日本「黃金巨匠」爆機夢，今屆派出一對3歲「海都之星」子嗣再衝擊凱旋門，「遊歷萬里」出道7戰3冠3亞，唯一第4名是法國橡樹大賽。剛於紅寶錦標不敵「才情麗驥」跑第2名，一度超越但卻被反先，今場紀仁安揀騎「同工之妙」，實際上柏士祺跑此駒兩戰全勝，合拍無疑。只要用回其最擅長的留前鬥後跑法，3歲雌馬負121磅突圍絕不出奇，場地愈淋勝算愈高；當然同主馬「同工之妙」實力亦佳，雖然於法國打吡大賽不敵「還看泰斗」，但之後揚威巴黎大賽及上場尼爾錦標反勝「還看泰斗」，可見進步神速，最重要一點巴黎隆尚似乎是其福地，3戰未逢敵手，前置型馬5檔好位好跑，費伯華第9次勝出這場歐洲巔峰之戰行情亦高漲。

「還看泰斗」法國打吡後被卡塔爾馬主購入20%股權，上次尼爾錦標馬少場合被迫放頭有違馬性，有過一次哩半經驗，交回水準亦具爭霸實力。岳伯仁近仗部署「南加名城」有點古怪，上場應跑英國聖烈治卻不取，當然同主廐侶「惟妙惟肖」亦勝出，但是否早已視今場為此駒年內終極目標，此番寧願增程，去年兩歲在法國聖格盧贏過大爛地。

滿足蘇銘倫夠硬淨

S1-5：岳伯仁馬房「滿足」今年復出跑一哩已留意，但始終要跑至2000米或以上才展露其實力，上場約克郡橡樹大賽莫雅偷內欄上贏得出色，曾跑法國一千堅尼，早有隆尚馬場經驗，雖然莫雅騎「依蘭芳菲」，但改用蘇銘倫同樣硬淨，未必副車。

好地利返法國攞威

S1-6：練馬師赫健輝今年雖失去兩匹明星馬，但部署「好地利」卻十分有心機，可惜連場遇上強敵，上名未勝，皇家雅士谷加冕錦標場地太乾快，加上作客力保季軍，表現已不差，今回師法國戰場，倘場地帶鬆軟的話，勝望更高。

千載一會跑法主動

S1-7：「千載一會」今年7戰只1勝，該役正是5月在巴黎隆尚馬場贏第二班1400米，近仗挑戰三級賽及表列賽均入前列，證明本身不斷進步，跑法前置主動易跑，續配紀仁安亦硬淨。

卓逸王升班冇有怕

S1-8：「卓逸王」至今只出賽7次最差亦跑第5名，前仗在巴黎隆尚馬場2200米直路一攻而破贏得出色，上場於高濱外檔負重磅，結果追回第3名已不差，進步中升班跑亦不容忽視。