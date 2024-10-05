【獨門秘技】校啱「時間」出擊

伍鵬志眨眼已贏8W領先，看來戰略想如上季般盡搶，雖然贏馬多，但伍廐馬一向難捉，季內7匹大熱2冠1亞不算太突出，而在8W中，半數為10倍以上冷門，而與冠軍騎師潘頓季內合作12次，3冠3亞半數上名，但賠率最熱的兩匹俱落敗，今期兩人合作只兩駒，非牌面馬反而更值得留意。

伍鵬志潘頓兩駒夠惡

第6場「友瑩仁」今季潘頓接手跑兩仗俱敗，首仗賽後解釋初出太搶口，而上仗谷草縮程應更全，但12檔沿途三疊蝕位，潘頓直路早早已無騎，跟跑而回輸3個多馬位，今仗返贏馬路程，排2檔可輕鬆搵到遮擋，應可顯露真正實力。

第10場「嘉應傳承」乃上屆打吡季軍，夠晒級數，返二班實力秤先，潘頓又一匹從艾兆禮手搶去帥權之馬，應有交代。

另一今季搶攻的葉廐，第8場「時間寶」首3仗取1冠2季，馬房肯早用一定潛質高，3歲馬上季尾兩度孭頂磅跑1400米入位難度高，擺明超級，上季季內初出返1200米已嫌太促，跟跑第5名而回，今仗返1400米更合性能，贏馬功臣班德禮重新接手，排檔又好，坐位望贏可做到。■西門獨

西門獨Q過關

第6場2友瑩仁

拖 5一定掂6昭易搵

第8場1時間寶

拖 2糖不甩5信心星

第10場9嘉應傳承

拖 8柏林探戈12好好心得