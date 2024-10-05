【三重彩地帶】睇賽績唔係「善」男信女

第4場四班1000米草地，水準極度參差，雙膽揀一老一嫩。「精彩勇士」不但是全場唯一曾勝同程兼且4捷，換黃智弘減磅更添優勢，8歲馬再闖勝門的黃金機會。「生生勝利」上季3戰均跑谷草有點速度，同父馬以田草成績最好，泥閘放出末段騎落有反應，今季復出揀田草，博4歲馬有進步。

「驍勇善戰」泥閘放返大勝，田泰安垂青可以信賴，10檔搶出貼外欄也較易發揮。「開心馬」同程獲殿只輸乘內，已是今場同程賽績較有根據一匹。羅廐上季有6駒一出即勝，「八仟財陞」備戰完整，可拖一票。

第9場三班1200米草地，「愛馬善」上季三班6次入位，季中曾不敵G3盟主「嘉應高昇」，季尾又跟「同祥和順」串Q，統統都是A+賽績，居三班屬班頂分子，6月做過移除碎骨手術，復課田泰安贏泥閘並無異樣，跑出水準可坐位望贏。

「開心寶寶」上季3歲135磅頭馬必擁高質，四升三亦入Q，征服三班只是時間問題。「七彩雲珠」希威森包辦上季至今5閘，狀態及鋒而試。黃寶妮騎技仍嫩，暫以放頭馬較可取，前速噴射的「福國寶」正合發揮。「大才」上季中一輪攻勢取得2W，之後蟄伏，評分漸減下已可留意。■海東