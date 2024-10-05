【投注見解】步速夠快後上馬有「福」了

尾場編跑泥地二班1650米，由於高班賽程不多，部分場地專家自然要把握良機，好似上季同班同程只有4次，羅富全旗下「保羅承傳」次次都有亮相，而且兩度報捷，故牠今次榜上有名絕不意外，其次是徐廐「電訊巴打」，上季也出戰了3次獲1亞1季，而這兩駒已屆8歲，能否保持同等戰鬥力屬一大疑問。

考慮到「電訊巴打」改配新人女將黃寶妮，搶放用意顯而易見，再加上「保羅承傳」跑法也是以擺前走為主，預期步速不會太慢，形勢有利於後上馬。

雖然全場最低分的「都靈福星」要蝕分上陣，但憑其上季泥地賽績來秤，足以一鬥。此駒歷來兩捷於谷草2200米，乃正宗長途氣袋，不過多番在草地賽未有突破，上季轉戰泥地一哩1次即入Q，負於大超級的「獨角獸」，雖說當時跑三班賽，但同場有不少是今場對手，所以照計牠於二班負輕磅肯定夠爭。

「都靈福星」開季以來試過3課泥閘，統統是短途1200米，惟每次俱有吸睛走勢，最近兩課印象難忘，9月12日由田泰安主試，起步留居尾疊，入直路移出外檔催策後上獲勝，到了9月27日這一課更吸引，由巴度出試，走位4 3 3，跟前守好位末段緊韁自動湧上，狀態比前好，操弗上陣隨時有驚喜。

■梓忠