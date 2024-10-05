【耀眼精選】金主質高有力言惡

今期沙田日賽有10匹初出馬登場，認真大推頭。結合血統背景同賽前試閘備戰工序，以「金主」、「但求開心」及「七彩雲珠」最似樣。

第5場「金主」父系「秋陽」子嗣今年初響澳洲3歲大賽贏到開巷，3星期內連擸3項大賽，4月13日先有「秋天仙姬」贏澳洲橡樹大賽；兩星期後就輪到「朝氣麗日」發威捧走澳大拉西亞橡樹大賽，7日後5月4日就有「可兒艷陽」以馬女身份揚威南澳打吡。呢系馬唔少全熟後可以扳至2000米甚至哩半，暫時馬女表現好過馬仔，5匹黑字賽冠軍，除上述3匹G1冠軍都係雌馬外，出道3戰全勝包括二級賽矚目新星Autumn Glow同埋舊年G2銀影錦標冠軍Autumn Ballet，都係馬女。

「金主」在港試閘課比課好，尤其上月中一課從化草地1200米閘，初戴外地試閘用過嘅眼罩出試，無疑勝出時間偏慢，但係姿態輕鬆，反映呢項配備有正面幫助。雖然日後至少要跑一哩，不過競賽生涯初期，單跑質素響1200米短途都有講惡本錢。

出自香港國際馬匹拍賣會嘅「但求開心」，一如大部分「至高無極」子嗣，外形魁梧，相信四班不可久留。另外，廖康銘首匹馬房團體馬「七彩雲珠」，試閘肯走，腳法利落，現評66分着數。