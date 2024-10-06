【分秒在握】潘頓食糖咁食

排位一出時，看到梁家俊贏開的「糖不甩」換上潘頓，心頭立即湧上千萬個問號，最終得知原來係因為四班1400米有兩組，梁家俊一早應承騎「銳一」，因此「糖不甩」就落入潘頓手，‪後者冷手執個熱煎堆，必砌！

細心察看報名表，發現巫偉傑在四班1200米及兩組四班1400米均有馬報名，1200米有「辰速密碼」出王牌列正選，而1400米則有「但求開心」及「糖不甩」做正選。「但求開心」在港初出，揀1400米初出已有點奇；「糖不甩」上仗贏1200米，今次同日有1200米不報而增程跑1400米，又係另一出奇；正路推測，莫非「辰速密碼」有計？不過細心察看該駒上仗1200米走勢，慢步速跟前末段轉弱，更令到鞍上人楊明綸要被罰停賽，因此推斷又看似不成立。反轉一想，會否「但求開心」及「糖不甩」跑1400米，係刻意為之？

其實「糖不甩」上仗贏1200米，雖然係爆出17倍W，但走勢其實相當有說服力，早段貼欄跟在5、6位，入到直路稍稍移出，馬匹望空後即交出凌厲後勁追趕對手，過終點時走勢愈衝愈勁，看來多跑200米絕對不阻此駒爭取連捷。雖然今次要比上仗多負7磅，但幸好排在2檔，可沿用上仗慳位稍留再衝的策略，而此駒來港前最‪後3仗清一色跑1400米得1冠2亞，今次增程，係針對性部署亦絕對不奇。

■長風

第8場 2糖不甩 1時間寶

6銳一 5信心星