今日尾場　應總睇好輝哥匹泥地王

本週日沙田馬場合共上演10場賽事，當中尾場為第二班1650米泥地賽，預期賽事早段步速不慢。

自外檔起步的「電訊巴打」應可在此領放，但牠出閘後須施展前速以移入近欄位置，而「保羅承傳」（潘明輝）是陣中另一匹放頭馬。「智取神駒」為另一匹排得外檔的戰馬，但此駒仍會嘗試佔取馬群較前位置。「知足常樂」今次首度角逐泥地賽，牠排第六檔起步，在此亦會居於前置馬群之內。

「魅影獵飛」上季在泥地1650米賽事取得3捷，各仗大多留守馬群中間或偏後位置，待至末段上前奠勝。此駒上場頭馬於5月29日取得，牠在賽事中擊敗「黃腳鱲」及「電訊巴打」成功奪冠，勝後僅曾出賽一次，於7月10日一役負於「木火兄弟」蹄下而三甲不入。「魅影獵飛」今仗為季內首戰，早前牠曾兩度試閘為此賽作準備，田泰安將夥拍此駒上陣，我認為牠的爭勝及三甲機會俱見不俗。

「智取神駒」上仗於9月18日休後復出，在跑馬地角逐一項1650米賽事中排外檔起步，沿途馬兒居於領放馬外側，跑至最後400米牠一度上前取得領先，其後在150米處開始力弱並被他駒趕過，結果負於頭馬「木火兄弟」得第6名。跑過該仗後，「智取神駒」的狀態可望進一步提升，此駒以往在智利服役時，出道一仗在一項泥地賽中上名，今次牠由布文操刀，有望跑進三甲。

「赤兔猴王」上仗於9月18日季內初出，延續了去季的準繩表現，在一項1650米賽事後上甚勁不敵「木火兄弟」得季軍，但所負不遠。「赤兔猴王」今次將首度出戰泥地賽，但牠以往試泥閘時往往走勢吸引。此駒今仗排內檔，在蔡明紹胯下可望走入一席。

「超超比」慣常在陣上留後，因此往往須得幸運之神眷顧，以求在直路上順利望空推進上前，發揮最大威力。牠上仗季內首戰亦在該項由「木火兄弟」獲勝的跑馬地1650米賽事中列陣，跑至最後250米「超超比」仍居於後列，最終牠追前甚多以第5名衝線。牠是今賽中另一匹首戰泥地賽的參賽馬，今仗續由其好拍檔周俊樂執韁，亦具一定位望。

其餘參賽馬中，「嘉應傳承」曾於3月的寶馬香港打吡大賽2000米跑獲季軍，今次潘頓將首次策牠上陣。此駒與另外3匹泥地好手，包括「柏林探戈」、「喜至寶」及「好好心得」均不能忽視。