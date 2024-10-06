【戰況R3】愛駒補中　馬主蘇大爆部署內幕！

第3場四班泥地一哩，今季幾隻跑過037場同班同程嘅前列馬又鬥法，結果上次跑亞軍的「年年友福」，今次響拉士逢馬過馬成功補中，第2名係上次跑第5的「客家之光」，第3名則為剛戰入Q的「歡喜福星」，上次同今次名次大兜亂~

馬主蘇永強表示「年年友福」上場已經跑得好好，不過上場地濕追唔切，但隻馬唔怕食泥頭，表現忠心。「年年友福」跑完一場之後狀態來得更好，今日賽前有信心，不過自己認為「年年友福」1650米嫌短，其實佢跑到上2000米都冇問題，今日賽前預咗隻馬都會早段慢腳，上季跑1800米其實都證明應付到，而且泥地性能出色。

至於點解會繼續重用湯普新，蘇生解釋之前都有用開賀銘年，但有次賀銘年有坐騎所以推庄，鄭俊偉推薦用湯普新，結果騎者幫自己贏到馬，既然係咁都繼續用湯普新，因為自己想騎師可以幫自己操埋、試閘等，湯普新都一手一腳包辦晒所有工夫，預期佢適應香港賽事節奏後，表現會更有進步。

蘇生又表示，自己仲有隻質新馬「帥帥友福」，對佢都有啲期望，如果進度理想，希望佢跑到4歲馬系列賽事，「帥帥友福」暫時應該會跑10月20日四班1200米，慢慢養住氣量先。

第3場賽果：8-7-9-6

二重彩賽果：8-7(最後賠率87)