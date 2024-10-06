【賽後報告】驚見地上有異　飛躍精英堅跳躍！

是日賽後報告撮要：

第1場：儘管小組認為第2名馬匹「果然得」的騎師艾道拿於末段的騎法並不影響此駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任確保全力催策坐騎至終點。

第2場：「飛躍精英」接近400米處時在一段短途程上難以望空。約於175米處跳越跑道上顏色稍異之處。賽後，布文報告，他賽前獲發指示將坐騎置於前列位置，但坐騎自大外檔出閘笨拙，他別無選擇，只能嘗試讓坐騎在較後位置略為取得遮擋。「逆市奇爸」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第3場：賽後，田泰安報告，「皇仁福星」於陣上抗拒前駒踢起的泥頭。

第4場：內窺鏡檢查「榮闖大道」的氣管內有很多血，同時發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第5場：「機械騎士」跑過400米處後受困而未能望空。

第6場：「冠寶駒」出閘十分笨拙，因而失蹄。「逐夢年代」直路上大部分途程內閃。「但求開心」自外檔出閘後於早段在馬群之後切入。練馬師巫偉傑確認所發出的指示是讓此駒自外檔出閘後留後競跑。跑過400米處後受困而未能望空直至接近200米處。跑過100米處後以勁勢衝刺之際自「友瑩仁」之後向外移出以望空，因而與「冠寶駒」互相觸碰。